Переворот в Нигере: главарь мятежников обещает передать власть через три года

Генерал Абдурахаман Чиани заявил, что не хочет войны и готов вернуть страну к гражданскому правлению.

Лидер переворота в Нигере генерал Абдурахаман Чиани после встречи с посредниками от западноафриканского регионального блока ЭКОВАС в столице Ниамея 20 августа пообещал вернуть западноафриканскую нацию к гражданскому правлению в течение трех лет, сообщает ВВС.

Экономичесое сообщество стран Западной Африки (Ecowas) пригрозило военными действиями, в связи с военным переворотом и свержением президента Мохамеда Базума, если переговоры не увенчаются успехом.

Глава хунты заявил, что Нигер не хочет войны, но будет защищаться от любого иностранного вмешательства.

"Если против нас будет совершено нападение, это будет не просто прогулка по парку, как думают некоторые люди", — предупредил генерал.

Чиани также вновь подверг критике введенные Ecowas санкции в отношении Нигера. Он назвал их "незаконными и бесчеловечными".

"Санкции задуманы не с целью найти решение, а поставить нас на колени и унизить", — сказал генерал Чиани.

Введение санкций привело к отключению электроэнергии в Ниамее и других крупных городах, был заблокирован импорт важнейших товаров, произошел рост цен на продукты питания.

По сообщению журналистов, тысячи мужчин пришли на стадион в Ниамее 19 августа, чтобы зарегистрироваться в добровольческие силы на случай вторжения, хотя из-за переполненности стадиона процесс регистрации так и не начался.

Напомним, 19 августа главный региональный блок Западной Африки ЭКОВАС заявил, что согласовал день для возможного военного вмешательства для восстановления демократии в Нигере, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Ранее, 12 августа, сообщалось, что страны ЭКОВАС готовы провести военную операцию в Нигере. По словам президента Нигерии Бола Тинубу, применение силы для урегулирования ситуации в Нигере рассматривается в качестве "крайней меры".