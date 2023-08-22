"За оскорбление Лукашенко": белоруса приговорили к бессрочному психиатрическому лечению

По информации белорусских правозащитников, мужчина может провести остаток жизни в психиатрической больнице под строгим наблюдением.

Белорусский правозащитный центр "Вясна" 21 августа сообщил, что в Республике Беларусь Игорь Попов осужден за политические заявления, которые он размещал в социальных сетях.

По информации правозащитников, 54-летний мужчина был осужден белорусским судом за "оскорбление" Александра Лукашенко. Человек, писавший в интернете, может провести остаток жизни в психиатрической больнице под строгим наблюдением. Весь процесс проходил за закрытыми дверями.

12 мая Минский городской суд вынес приговор Попову. Ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Хотя суд состоялся несколько месяцев назад, о его ходе и итогах ничего не было известно, так как сам судебный процесс и оглашение приговора проходили за закрытыми дверями.

Только в понедельник белорусский правозащитный центр "Вясна" сообщил, что мужчина осужден за политические заявления, которые он размещал в интернете. По словам активистов, 54-летний мужчина был осужден за "оскорбление Лукашенко", "оскорбление представителей власти" и "угрозу расправой в отношении сотрудников МВД". За свои действия он был приговорен к бессрочному принудительному психиатрическому лечению под строгим надзором. Игоря Попова доставили в Гайчюнскую психиатрическую больницу.

Как утверждают правозащитники, больница реализует решения белорусских судов о принудительном лечении лиц, "совершивших опасные деяния и представляющих особую угрозу для общества". По данным "Весны", это медицинское учреждение является примером репрессий против противников режима Лукашенко. В настоящее время в белорусских тюрьмах содержится 1492 политзаключенных.

Напомним, 18 августа Лукашенко заявил, что Россия достигла цели вторжения в Украину. Если на Беларусь "нападут", то он готов ударить по "центрам принятия решений".

Кроме этого, Лукашенко признал, что ВС РФ зашли в Украину с территории Беларуси. По словам Александра Лукашенко, президент РФ Владимир Путин не говорил ему о том, что планирует войну, однако накануне полномасштабного вторжения в Украину попросил "прикрыть" его, если "что-то случится".