Лукашенко признал, что ВС РФ зашли в Украину с территории Беларуси (видео)

По словам Александра Лукашенко, президент РФ Владимир Путин не говорил ему о том, что планирует войну, однако накануне полномасштабного вторжения в Украину попросил "прикрыть" его, если "что-то случится".

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Александр Лукашенко признал, что в феврале 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации пересекли границу Украины с территории Беларуси. Об этом он сказал в интервью Диане Панченко от 17 августа.

"Да, с территории Беларуси, отдельные части пересекли границу Украины", — заявил белорусский политик.

Говоря о причине российского вторжения в Украину через Беларусь, Александр Лукашенко заявил, что об этом якобы нужно спрашивать у президента Владимира Зеленского.

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Политик утверждает, что накануне полномасштабной войны Россия и Беларусь проводили на белорусской территории плановые совместные учения. По его словам, по окончанию учений РФ якобы начала выводить войска из Беларуси и часть из них пересекла границу Украины.

Александр Лукашенко также заявил, что что ни одного белоруса среди тех военных не было, поэтому к нему "нельзя предъявить претензии". Он также утверждает, что Киев якобы провоцировал Беларусь.

"Нас обвиняют в том, что мы поспособствовали началу войны. Да нет, война уже шла", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского политика, президент РФ Владимир Путин не говорил ему о том, что планирует войну, однако накануне полномасштабного вторжения попросил "прикрыть" его, если "что-то случится".

Лукашенко о вторжении ВС РФ в Украину

Напомним, 27 июня политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу рассказал, почему Владимир Путин попросил свое окружение и Александра Лукашенко вмешаться в мятеж Евгения Пригожина. По словам эксперта, попытка военного мятежа в РФ стала для российского президента унижением и демонстрацией его личной слабости.

Александр Лукашенко 15 августа сказал, что в Восточной Европе происходит ускоренная милитаризация, поэтому размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории якобы является "адекватной реакцией".

Ранее, 11 августа, Александр Лукашенко также заявил о готовности к переговорам с Польшей, со стороны которой, по его словам, происходит "нагнетание". Политик спрогнозировал, сколько продлится обострение отношений.