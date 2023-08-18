Лукашенко визнав, що ЗС РФ зайшли в Україну з території Білорусі (відео)

За словами Олександра Лукашенка, президент РФ Володимир Путін не говорив йому про те, що планує війну, проте напередодні повномасштабного вторгнення в Україну попросив "прикрити" його, якщо "щось трапиться".

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Олександр Лукашенко визнав, що в лютому 2022 року Збройні сили Російської Федерації перетнули кордон України з території Білорусі. Про це він сказав в інтерв'ю Діані Панченко від 17 серпня.

"Так, з території Білорусі, окремі частини перетнули кордон України", — заявив білоруський політик.

Говорячи про причину російського вторгнення в Україну через Білорусь, Олександр Лукашенко заявив, що про це нібито потрібно питати у президента Володимира Зеленського.

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Політик стверджує, що напередодні повномасштабної війни Росія і Білорусь проводили на білоруській території планові спільні навчання. За його словами, по закінченню навчань РФ нібито почала виводити війська з Білорусі і частина з них перетнула кордон України.

Олександр Лукашенко також заявив, що жодного білоруса серед тих військових не було, тому до нього "не можна пред'явити претензії". Він також стверджує, що Київ нібито провокував Білорусь.

"Нас звинувачують у тому, що ми посприяли початку війни. Та ні, війна вже йшла", — сказав Лукашенко.

За словами білоруського політика, президент РФ Володимир Путін не говорив йому про те, що планує війну, проте напередодні повномасштабного вторгнення попросив "прикрити" його, якщо "щось трапиться".

Лукашенко про вторгнення ЗС РФ в Україну

Нагадаємо, 27 червня політолог Володимир Фесенко в коментарі Фокусу розповів, чому Володимир Путін попросив своє оточення і Олександра Лукашенка втрутитися в заколот Євгена Пригожина. За словами експерта, спроба військового заколоту в РФ стала для російського президента приниженням і демонстрацією його особистої слабкості.

Олександр Лукашенко 15 серпня сказав, що у Східній Європі відбувається прискорена мілітаризація, тому розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території нібито є "адекватною реакцією".

Раніше, 11 серпня, Олександр Лукашенко також заявив про готовність до переговорів із Польщею, з боку якої, за його словами, відбувається "нагнітання". Політик спрогнозував, скільки триватиме загострення відносин.