"Соседи — от бога": Лукашенко обвинил Польшу в "нагнетании", но готов договариваться

Лукашенко намекнул на "требования", которые к Беларуси якобы предъявляет Польша. Причем эти требования настолько весомы, что согласиться на них он не может.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о готовности к переговорам с Польшей, со стороны которой, по его словам, происходит "нагнетание". Политик спрогнозировал, сколько продлится обострение отношений: до середины октября 2023 года. О деталях выступления Лукашенко говорится в сообщении агентства "БелТа" в Telegram-канале.

Агентство процитировало фрагмент выступления Лукашенко в честь Дня Независимости, который Республика Беларусь отметила 3 июля. Политик заявил, что подготовил специальное поручение для премьер-министра Романа Головченко, а также Министерства иностранных дел. В частности, указал, что поручил им "разговаривать и налаживать отношения" с Польшей.

Лукашенко убежден, что виновники нынешней напряженной ситуации именно поляки. Сейчас в Польше происходит подготовка к парламентским выборам, которые состоятся 15 октября 2023 года. До тех пор намеренно "нагнетают", чтобы показать, что они не напрасно тратили деньги: "Нагнетают обстановку, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну".

Впрочем в ближайшее время никакие изменения не возможны, заверил политик. Польские чиновники якобы предъявили Беларуси какие-то требования, при этом — настолько существенные, что согласиться на них страна не может. Что же это за требования, политик не сказал: "Они много требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам".

Лукашенко обвинил в нынешней ситуации США — они якобы "сделали ставку на Польшу". При этом делает комплимент своим западным соседям — говорит, что "поляки не дураки". В завершение заявил, что Беларусь "потерпит", а в целом — "готова к сотрудничеству".

Отметим, после июньского мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на территорию Беларуси прибыло около 5 тыс. "вагнеровцев". В течение нескольких недель в их лагерь прибыло несколько сотен единиц техники.

В конце июня Лукашенко намекнул, что вагнеровцы будут обучать белорусскую армию. Тогда же появились предположения, что часть наемников перебазировалась в другое место и угрожают Сувалкинскому коридору, который соединяет Беларусь и Калининградскую область РФ.

Напоминаем, президент Польши Анджей Дуда прокомментировал российскую угрозу: она опасна и для стран запада тоже. По его словам, если не остановить Россию сейчас, то потом придется дорого за это заплатить.

Тем временем польские пограничники завершили стену на границе с Беларусью. Начало строительства приходится на так называемый миграционный кризис, который произошел осенью 2021 года — тогда толпы переселенцев из Азии штурмовали границы ЕС. В течение 18 месяцев войны РФ против Украины Польша завершила строительство защитных сооружений: они имеют вид 5-тиметрового забора, оборудованного системами наблюдения и оружием.