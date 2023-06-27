Сам себя переиграл: эксперт объяснил, как Путин из-за своего страха отдал инициативу Лукашенко

По мнению политолога Владимира Фесенко, президенту РФ пришлось пойти на уступки Пригожину, поскольку внутри России сил для подавления протеста не осталось — все силы оказались на фронте в Украине.

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Попытка военного мятежа Евгения Пригожина стала для Путина унижением и демонстрацией его личной слабости. Именно поэтому российский президент попросил свое окружение и Александра Лукашенко вмешаться в ситуацию. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Путин не хотел вмешиваться напрямую, попросил свое окружение и Лукашенко. И тут вдруг оказалось, что подавить восстание Пригожина можно и без Путина. И в будущем можно будет что-то так решить. Почему нет? Можно вообще жить без Путина. В середине России проявились уязвимые места путинской России и определенная внутренняя политическая ослабленность", — добавляет он.

По словам эксперта, после всего произошедшего, очевидно, Путин будет пытаться спасти свой имидж. Он отчаянно попытается исправить ситуацию — доказать своей аудитории и своим гражданам, мол все хорошо, ситуация под контролем. И не только внутри страны, но и снаружи.

"Этот бунт — бессмысленный, но не беспощадный. Путину не удалось подавить его. Все силы — на фронте в Украине, а внутри страны сил для подавления протестов не оказалось. Пришлось идти на уступки Пригожину, не комментируя ситуацию", — подчеркнул Фесенко.

Больше читайте в материале Фокуса "Путина ждет дворцовый переворот: мятеж Пригожина показал, чего боится российский диктатор".

Напомним, в отчете ISW от 24 июня указано, что Лукашенко выгодна роль "миротворца" в мятеже Пригожина. Предположения о "постановке" попытки переворота аналитики отвергли как абсурдные.

Также напомним, 26 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, у которого есть сторонники, является началом конца России.