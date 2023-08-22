"Мы должны рассмотреть все сценарии", — Дуда о присутствии ЧВК "Вагнер" в Беларуси

По словам президента, охрана польско-белорусской границы является вопросом безопасности Европы и НАТО. Варшава будет реагировать с большой гибкостью в зависимости от того, какая ситуация будет складываться.

Во вторник, 22 августа, президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой, высказался о ситуации на границе с Беларусью и роли ЧВК "Вагнер", сообщает Rmf24.

"Присутствие группы "Вагнера" в Беларуси — факт. Конечно, есть предположения и дискуссии о том, какова реальная роль этих сил в Беларуси и какую задачу на самом деле должны выполнять эти наемники", — сказал президент Дуда. Он отметил, что Польша должна учитывать все возможные сценарии и рассматривать ситуацию во многих аспектах.

"Поэтому охрана границы Польши сегодня является одним из основных элементов. Отсюда и решения, которые были приняты в последние недели, такие как переброска дополнительных военных сил в сторону польско-белорусской границы для поддержки пограничников, полиции и наших солдат", — добавил он.

Дуда отметил, что Польша будет реагировать с большой гибкостью в зависимости от того, какая ситуация будет складываться и как будет вести себя белорусский режим. Охрана польско-белорусской границы также является вопросом безопасности Европы и НАТО.

Он напомнил, что гибридная атака на польской границе ведется с 2021 года. Эти атаки относительно уменьшились во второй половине 2022 года, но сейчас давление значительно возросло.

"Мы не сомневаемся, что это происходит при поддержке и согласии российских властей, поэтому рассматриваем это как часть широко понимаемой агрессивной операции, проводимой Россией", — подчеркнул президент Республики Польша.

Напомним, 15 августа президент Польши Анджей Дуда почтил память воинов УНР. По словам главы государства, август 1920 года был для Польши опытом национальной солидарности. Союзником польских войск выступили украинские военные соединения УНР.

Кроме этого 14 июня Дуда заявил, что Польша ожидает от Украины полного понимания того, что у Варшавы есть собственные интересы, но поддержка страны в состоянии войны продолжится.