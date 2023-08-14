Украина должна понять, что у Польши есть собственные интересы, — Дуда

По словам польского президента, в Варшаве осознают, что Киев находится в состоянии войны и поддержка обязательно продолжится. При этом на первом месте всегда будут стоять интересы народа Польши.

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Польша ожидает от Украины полного понимания того, что у Варшавы есть собственные интересы, но поддержка страны в состоянии войны продолжится. Об этом заявил президент Анджей Дуда, сообщает PAP 14 августа.

По его словам, в Варшаве прекрасно понимают, в каком затрудненном положении оказался Киев из-за войны и поддерживает его. При этом, стоит понимать, что у Польши есть собственные обязанности и интересы.

Это был ответ на то, что даже вопреки решению Еврокомиссии Польша не снимет блокаду на импорт украинского зерна после 15 сентября.

"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии… Но второе дело, и это самая важная обязанность – стоять на страже интересов республики. Следовательно, защищать внутренний рынок и рынок ЕС, который начинается с нас. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами", — заявил Дуда.

Отдельно Анджей Дуда прокомментировал заявление главы Управления международной политики Марцина Пшидача о том, что Киев якобы не ценит помощь, которую предоставляет ему Варшава. Глава государства заявил, что министр не имел это в виду и простые люди регулярно благодарят Польшу за все, что было сделано за последние полтора года.

"Мы должны помнить, что они (украинцы – ред.) находятся в особой ситуации. Поэтому иногда нужно им сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом", — подытожил Анджей Дуда.

Напомним, 11 августа Анджей Дуда заявил, что российский империализм можно остановить задешево, потому что солдаты США не гибнут. По его словам, если сейчас не остановить российскую агрессию, то Западу придется заплатить высокую цену.