Україна має зрозуміти, що Польща має власні інтереси, — Дуда

За словами польського президента, у Варшаві усвідомлюють, що Київ перебуває у стані війни і підтримка обов'язково продовжиться. При цьому на першому місці завжди стоятимуть інтереси народу Польщі.

Related video

Польща очікує від України повного розуміння того, що у Варшави є власні інтереси, але підтримка країни в стані війни продовжиться. Про це заявив президент Анджей Дуда, повідомляє PAP 14 серпня.

За його словами, у Варшаві чудово розуміють, у якому скрутному становищі опинився Київ через війну, і підтримують його. При цьому, варто розуміти, що у Польщі є власні обов'язки та інтереси.

Це була відповідь на те, що навіть всупереч рішенню Єврокомісії Польща не зніме блокаду на імпорт українського зерна після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії... Але друга справа, і це найважливіший обов'язок, — стояти на сторожі інтересів республіки. Отже, захищати внутрішній ринок і ринок ЄС, який починається з нас. Також у наших інтересах визнати історичну правду в просторі між державами", — заявив Дуда.

Окремо Анджей Дуда прокоментував заяву глави Управління міжнародної політики Марціна Пшидача про те, що Київ нібито не цінує допомогу, яку надає йому Варшава. Глава держави заявив, що міністр не мав це на увазі і прості люди регулярно дякують Польщі за все, що було зроблено за останні півтора року.

"Ми маємо пам'ятати, що вони (українці — ред.) перебувають в особливій ситуації. Тому іноді потрібно їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам'ятайте, що ми теж живемо по сусідству і теж маємо свої зобов'язання перед польським суспільством", — підсумував Анджей Дуда.

Нагадаємо, 11 серпня Анджей Дуда заявив, що російський імперіалізм можна зупинити задешево, бо солдати США не гинуть. За його словами, якщо зараз не зупинити російську агресію, то Заходу доведеться заплатити високу ціну.