Годовщина Варшавской битвы: президент Польши Анджей Дуда почтил память воинов УНР

По словам главы государства, август 1920 года был для Польши опытом национальной солидарности. Союзником польских войск выступили украинские военные соединения УНР.

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Президент Польши Анджей Дуда 14 августа в Варшаве почтил память воинов Украинской Народной Республики (УНР), погибших в боях против Красной армии, сообщила канцелярия польского президента в Twitter.

На православном кладбище в Воле Дуда возложил венок к памятнику воинам УНР и стал на колено, почтив их память.

В понедельник, 14 августа, в Польше отмечали 103 годовщину Варшавской битвы — решающей битвы в советско-польской войне 1919-1921 годов, в результате которой Польская Республика сумела отстоять свою независимость, нанеся поражение Красной армии. Союзником польских войск были украинские военные соединения УНР.

"Август 1920 года был для нас, кроме чрезвычайного геополитического значения, беспрецедентным опытом единства и национальной солидарности — это был опыт польскости для нации, которой 123 года говорили, что польскости больше не существует", — сказал президент Польши.

Варшавская битва 1920 года

Варшавская битва (13-25 августа 1920) — одна из решающих битв советско-польской войны 1919-1921 годов, ее еще называют "Чудом на Висле".

Именно в период с 19 по 30 августа 1920 года 6-я Сечевая дивизия УНР под командованием генерал-хорунжего Марка Безручко отражала атаки 1-й конной армии Буденного под Замостьем. Безручко командовал осадой города. Морская пехота УНР министра ВМС УНР Михаила Белинского стала под Замостьем той крепостью, которую не могли одолеть войска М. Тухачевского. Атакованные с юга и запада большевики вынуждены перейти прусскую границу, часть войск отступила на восток. После Варшавской битвы большевики вынуждены пойти на переговоры с Польшей. Во время польско-советской войны 1920 года украинская сторона оказала существенную военно-политическую помощь Польше и зарекомендовала себя надежным партнером.

Напомним, 14 июня сообщалось, что Польша ожидает от Украины полного понимания того, что у Варшавы есть собственные интересы, но поддержка страны в состоянии войны продолжится. Об этом заявил президент Анджей Дуда.

Ранее, 11 августа, Анджей Дуда заявил, что российский империализм можно остановить задешево, потому что солдаты США не погибают. По его словам, если сейчас не остановить российскую агрессию, то Западу придется заплатить высокую цену.