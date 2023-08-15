Річниця Варшавської битви: президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР

За словами очільника держави, серпень 1920 року був для Польщі досвідом національної солідарності. Союзником польських військ виступили українські військові з'єднання УНР.

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Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня у Варшаві вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки (УНР), які загинули у боях проти Червоної армії, повідомила канцелярія польського президента у Twitter.

На православному цвинтарі у Волі Дуда поклав вінок до пам’ятника воїнам УНР і став на коліно, вшановуючи їхню пам'ять.

У понеділок, 14 серпня, у Польщі відзначали 103 річницю Варшавської битви — вирішальної битви у радянсько-польській війні 1919—1921 років, внаслідок якої Польська Республіка зуміла відстояти свою незалежність, завдавши поразки Червоній армії. Союзником польських військ були українські військові з'єднання УНР.

"Серпень 1920 року був для нас, окрім надзвичайного геополітичного значення, безпрецедентним досвідом єдності та національної солідарності – це був досвід польськості для нації, якій 123 роки казали, що польськості більше не існує", – сказав президент Польщі.

Варшавська битва 1920 року

Варшавська битва (13—25 серпня 1920) — одна з вирішальних битв радянсько-польської війни 1919—1921 років, її ще називають "Дивом на Віслі".

Саме у період з 19 до 30 серпня 1920 року 6-та Січова дивізія УНР під командуванням генерал-хорунжого Марка Безручка відбивала атаки 1-ї кінної армії Будьонного під Замостям. Безручко командував залогою міста. Морська піхота УНР міністра ВМС УНР Михайла Білинського стала під Замостям тією фортецею, яку не могли здолати війська М. Тухачевського. Атаковані з півдня і заходу більшовики змушені перейти прусський кордон, частина військ відступила на схід. Після Варшавської битви більшовики змушені піти на перемовини з Польщею. Під час польсько-радянської війни 1920 року українська сторона надала суттєву військо-політичну допомогу Польщі та зарекомендувала себе надійним партнером.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що Польща очікує від України повного розуміння того, що у Варшави є власні інтереси, але підтримка країни в стані війни продовжиться. Про це заявив президент Анджей Дуда.

Раніше, 11 серпня, Анджей Дуда заявив, що російський імперіалізм можна зупинити задешево, бо солдати США не гинуть. За його словами, якщо зараз не зупинити російську агресію, то Заходу доведеться заплатити високу ціну.