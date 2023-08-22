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Мир Российско-украинская война

"Обогнали Германию": РФ по итогам 2022 года вошла топ-5 крупнейших экономик мира, — Путин

Владимир Пенов
Фото: Getty Images | Владимир Путин, президент РФ

По словам президента страны-агрессора, несмотря на прогнозы западных экспертов, российская экономика якобы испытывает небывалый рост.

По итогам 2022 года Россия якобы заняла место в пятерке крупнейших мировых экономик и опередила Германию. Об этом 22 августа заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает официальный портал Кремля.

Лидер страны-агрессора отметил, что несмотря на негативные прогнозы, которые продолжают звучать от "некоторых западных экспертов", Россия сумела включиться в пятерку самых крупных экономик планеты.

"Россия по итогам 2022 года – несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики. Это один из важнейших показателей", — заявил Путин.

Российский лидер заявил, что "несколько месяцев в середине прошлого года" предпринимателям в РФ было "трудно", но якобы начиная с третьего квартала появились "признаки экономического роста".

Путин утверждает, что во втором квартале 2023 года был зафиксирован рост валового внутреннего продукта на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А отрасли, не зависящие от добычи природных ресурсов, таких как нефть и газ, также якобы демонстрируют более высокие темпы роста.

В контексте общего промышленного производства, второй квартал выразился в росте на 6,3 процента, при этом обработка продуктов промышленности якобы выделяется еще более значительным ростом на уровне 11,3 процента.

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Напомним, 11 августа Bloomberg сообщал, что российская экономика постепенно восстанавливается, несмотря на санкции, которые были введены Западом.

Напомним также, в мае СМИ подсчитали, что война обходится России примерно в 67 млрд долларов в год или 3% ВВП.