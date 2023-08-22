"Обогнали Германию": РФ по итогам 2022 года вошла топ-5 крупнейших экономик мира, — Путин

По словам президента страны-агрессора, несмотря на прогнозы западных экспертов, российская экономика якобы испытывает небывалый рост.

По итогам 2022 года Россия якобы заняла место в пятерке крупнейших мировых экономик и опередила Германию. Об этом 22 августа заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает официальный портал Кремля.

Лидер страны-агрессора отметил, что несмотря на негативные прогнозы, которые продолжают звучать от "некоторых западных экспертов", Россия сумела включиться в пятерку самых крупных экономик планеты.

"Россия по итогам 2022 года – несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики. Это один из важнейших показателей", — заявил Путин.

Российский лидер заявил, что "несколько месяцев в середине прошлого года" предпринимателям в РФ было "трудно", но якобы начиная с третьего квартала появились "признаки экономического роста".

Путин утверждает, что во втором квартале 2023 года был зафиксирован рост валового внутреннего продукта на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А отрасли, не зависящие от добычи природных ресурсов, таких как нефть и газ, также якобы демонстрируют более высокие темпы роста.

В контексте общего промышленного производства, второй квартал выразился в росте на 6,3 процента, при этом обработка продуктов промышленности якобы выделяется еще более значительным ростом на уровне 11,3 процента.

Напомним, 11 августа Bloomberg сообщал, что российская экономика постепенно восстанавливается, несмотря на санкции, которые были введены Западом.

Напомним также, в мае СМИ подсчитали, что война обходится России примерно в 67 млрд долларов в год или 3% ВВП.