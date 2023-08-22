Вооружились трубами и мачете: в Польше 17 хулиганов избили украинцев за национальность

Группа из 17 местных жителей пришла к месту жительства двух мужчин из Украины. Злоумышленники избили жертв и украли у них более 35,5 тысяч гривен.

В Польше жестоко избили двух украинцев за их национальность. Деталями дела поделились на сайте полиции города Зомбковице-Сленске, где произошло событие.

По данным следствия, 1 августа после 20:00 к месту жительства двух мужчин из Украины приехала группа вооруженных мужчин. Их лица были закрыты, а в руках они держали дубинки, палки, трубы, мачете и даже хоккейную клюшку.

Правоохранители подчеркнули, что преступники ничем не были спровоцированы, но жестоко избили 44-летнего и 18-летнего украинцев только из-за их национальной принадлежности.

"Удары наносились специально для этого взятыми с собой опасными орудиями. Как будто этого было мало, они наконец решили ограбить своих жертв", — говорится в публикации пресс-службы.

В ведомстве проинформировали, что злоумышленники украли у жертв более 4 тысяч злотых (более 35,5 тысяч гривен).

Польские полицейские быстро взялись за расследование совершенного преступления и установили, что к избиению были причастны 17 человек. Все они являются местными жителями. Шестерым хулиганам уже предъявили обвинения. Одного из них временно арестовали, остальные находятся под наблюдением правоохранителей.

"Полиция не исключает новых арестов в связи с делом", — подчеркнула пресс-служба.

Стоит отметить, что в публикации на сайте ведомства не указана национальность жертв. Однако в польском СМИ TVP 3 рассказали, что речь идет именно об украинцах.

Напомним, ночью на 22 августа в Польше произошла авария, в которой пострадали украинцы. Бус, который ехал в направлении Вроцлава, влетел в грузовик и вылетел на обочину. С места происшествия госпитализировали нескольких детей.

Также 22 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует модернизировать автомобильные пункты пропуска на границе с Польшей. По словам чиновника, правительство уже приняло договоренность о получении льготного кредита.