Фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства от гепатита С, — росСМИ

По информации журналистов, биофармацевтическая компания из США прекратит поставки в РФ препарата "Зепатир", который является доступным средством для лечения гепатита С.

Американский производитель лекарств MSD объявил о прекращении поставок в Российскую Федерациию препарата против гепатита С, пишет "Коммерсант".

Издание сообщило, что в их распоряжении оказалось письмо, в котором Министерство здравоохранения РФ предупредило медучреждения о прекращении поставок и производства в России ряда препаратов, в том числе "Зепатира", который применяется при лечении такого опасного заболевания, как гепатит С. По информации журналистов, впоследствии письмо было отозвано министерством.

"Зепатир" (гразопревир и элбасвир) применяется для лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году на долю этого препарата в схемах лечения, оплаченных государством, пришлось 19%, в первом полугодии 2023 года — 18%", — пишет издание.

По информации журналистов, это одно из самых доступных средств для лечения гепатита С и аналогов этого лекарства в РФ нет.

При этом в Росздравнадзоре подтвердили изданию эту информацию и уточнили, что решение по препарату "Зепатир" не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году, так как компания обязана сделать это минимум за год до фактической остановки импорта.

Что известно о фармакологической компании?

MSD (Merck & Co. Inc. — наименование компании за пределами США и Канады; также "МСД") — международная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в США. Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. В течение 130 лет она создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики и лечения самых сложных заболеваний — вакцины и лекарственные препараты, которые применяют при лечении онкологических заболеваний; гепатит C; препараты для лечения опасных инфекционных заболеваний, такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола.

