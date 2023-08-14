Произошла досадная ошибка: российский миллионер попросил Зеленского снять с него санкции

Леонид Лебедев считает несправедливым и необоснованным включение его в санкционный список, поскольку он отсутствовал на заседании Совета Федерации, который принимал решение об оккупации Крыма.

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Бывший сенатор Чувашии в РФ Леонид Лебедев попросил президента Украины Владимира Зеленского снять с него санкции. Он утверждает, что не голосовал за использование армии РФ в Крыму в 2014 году. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Отмечается, что экс-член Совета Федерации и совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев направил соответствующее письмо украинскому лидеру еще в мае 2021 года.

В письме он отметил, что считает несправедливым и необоснованным включение его в санкционный список, поскольку он отсутствовал на заседании Совета Федерации, где принималось решение по Крыму в 2014 году.

"Я не принимал участия в заседании ни в очном ни заочном порядке, о чем свидетельствует документальное подтверждение. Я — единственный сенатор, который не поддержал указанное решение", — говорится в письме.

Экс-сенатор РФ Леонид Лебедев Фото: РИА Новости

Леонид Лебедев отмечает, что произошла досадная ошибка, из-за которой он попал под санкции, и которую необходимо исправить.

"В обращении (документ, написанный на украинском языке, оказался в распоряжении издания) Лебедев утверждает, что 1 марта 2014 года не присутствовал на заседании Совета Федерации, где сенаторы одобрили использование войск РФ в Крыму. Заочно, следует из письма Лебедева, он по этому вопросу также не голосовал", — пишет издание.

Как отмечает издание, в публичном доступе есть поименный список сенаторов, которые заочно голосовали за использование войск РФ в Крыму, однако имена голосовавших очно не раскрывались, известно лишь, что на заседании отсутствовали 76 сенаторов, а заочно голосовал 71 член Совета Федерации.

Леонид Лебедев в списке Forbes

В 2010 году журнал Forbes оценил доходы семьи Леонида Лебедева в 44,44 млн. рублей, из которых 27,41 млн. рублей были его собственными.

По данным журнала Forbes на 2010 год семья Леонида Лебедева владела 15 объектами недвижимости в России, а также 6 легковыми автомобилями.

По данным ежегодного рейтинга Forbes, в 2021 году Лебедев занимал 162-е место в списке самых богатых бизнесменов России, издание оценивало состояние Лебедева в 750 млн долл.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 22 октября 2022 года подписал два указа о введении санкций против России. Эти решения по санкциям были приняты СНБО 19 октября. Под санкции попали российские олигархи Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги, Роман Абрамович, Леонид Лебедев и Михаил Фридман.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских миллиардеров. Ограничения касаются Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Все они входили в наблюдательный совет финансово-инвестиционных конгломератов в России "Альфа-Групп".