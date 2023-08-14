Сталася прикра помилка: російський мільйонер попросив Зеленського зняти з нього санкції

Леонід Лебедєв вважає несправедливим і необґрунтованим включення його в список санкцій, оскільки він був відсутній на засіданні Ради Федерації, яка ухвалювала рішення щодо окупації Криму.

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Колишній сенатор Чувашії в РФ Леонід Лебедєв попросив президента України Володимира Зеленського зняти з нього санкції. Він стверджує, що не голосував за використання армії РФ у Криму у 2014 році. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Зазначається, що ексчлен Ради Федерації та співвласник групи "Синтез" Леонід Лебедєв надіслав відповідний лист українському лідеру ще в травні 2021 року.

У листі він зазначив, що вважає несправедливим і необґрунтованим включення його в список санкцій, оскільки він був відсутній на засіданні Ради Федерації, де ухвалювалося рішення щодо Криму у 2014 році.

"Я не брав участі в засіданні ні в очному, ні заочному порядку, про що свідчить документальне підтвердження. Я — єдиний сенатор, який не підтримав вказане рішення", — йдеться в листі.

Екссенатор РФ Леонід Лебедєв Фото: РИА Новости

Леонід Лебедєв зазначає, що сталася прикра помилка, через яку він потрапив під санкції, і яку необхідно виправити.

"У зверненні (документ, написаний українською мовою, опинився в розпорядженні видання) Лебедєв стверджує, що 1 березня 2014 року не був присутнім на засіданні Ради Федерації, де сенатори схвалили використання військ РФ у Криму. Заочно, випливає з листа Лебедєва, він щодо цього питання також не голосував", — пише видання.

Як зазначає видання, у публічному доступі є поіменний список сенаторів, які заочно голосували за використання військ РФ у Криму, проте імена тих, хто голосував, очно не розкривалися, відомо лише, що на засіданні були відсутні 76 сенаторів, а заочно голосував 71 член Ради Федерації.

Леонід Лебедєв у списку Forbes

У 2010 році журнал Forbes оцінив доходи сім'ї Леоніда Лебедєва в 44,44 млн рублів, із яких 27,41 млн рублів були його власними.

За даними журналу Forbes на 2010 рік, сім'я Леоніда Лебедєва володіла 15 об'єктами нерухомості в Росії, а також 6 легковими автомобілями.

За даними щорічного рейтингу Forbes, у 2021 році Лебедєв займав 162-е місце в списку найбагатших бізнесменів Росії, видання оцінювало статки Лебедєва в 750 млн дол.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 22 жовтня 2022 року підписав два укази про запровадження санкцій проти Росії. Ці рішення щодо санкцій були ухвалені РНБО 19 жовтня. Під санкції потрапили російські олігархи Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги, Роман Абрамович, Леонід Лебедєв і Михайло Фрідман.

Раніше повідомлялося, що США запровадили нові санкції проти російських мільярдерів. Обмеження стосуються Михайла Фрідмана, Петра Авена, Олексія Кузьмічова та Германа Хана. Усі вони входили до наглядової ради фінансово-інвестиційних конгломератів у Росії "Альфа-Груп".