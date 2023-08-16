Оружие, санкции, изоляция: в ОП рассказали, какие решения Запада могут ускорить финал войны

По словам Михаила Подоляка, только после того, как союзники пойдут на описанные ним шаги, можно будет говорить о справедливом окончании войны.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о трех проблемах, которые не дают ускорить справедливый финал российской агрессии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 16 августа.

По его словам, нужно принять больше ожесточенных решений, которые помогли бы Украине победить в войне, которую развязала Российская Федерация.

В первую очередь речь пошла об обходе санкций и производстве ракет. Решить эту проблему можно очень просто, как отметил Михаил Подоляк: или официальный статус для РФ террористического государства, или же жесткие вторичные санкции против частных посредников.

Вторая проблема касается поставки вооружения от западных партнеров.

"Решение: математический анализ размеров оборонных систем России, складских и логистических возможностей. Передача оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями", — говорится в сообщении.

Также необходима изоляция для высшего руководства Российской Федерации. Это резко уменьшит возможности для дипломатического маневра и станет своеобразным сигналом для нейтральных стран.

Решение очень простое — отказ от любых прямых коммуникаций, а также выдача ордеров разных юрисдикций на аресты за соучастие в военных преступлениях.

Только после этого ускорится справедливая финализация войны, отметил Михаил Подоляк.

Напомним, 14 августа сообщалось, что в ОП назвали вооружение, которое уменьшит боевые возможности РФ. По словам Михаила Подоляка, если западные партнеры отправят нужные ракеты Украине, это не только ускорит контрнаступление, но и сохранит жизни бойцов ВСУ.