"Актуальная дипломатия": в ОП назвали вооружение, которое уменьшит боевые возможности РФ

По словам Михаила Подоляка, одно решение западных партнеров не только ускорит контрнаступление на поле боя, но и сохранит жизни бойцов ВСУ.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад предоставить ВСУ вооружение, которое сильно поможет в борьбе с российской агрессией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 14 августа.

По его словам, дальнобойные ракеты на данном этапе борьбы стали бы резким уменьшением боевых возможностей Российской Федерации. Соответственно, окончание войны значительно бы приблизилось.

"Это активное уничтожение резервов и ресурсов России на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики — складской, транспортной, топливной. Это ускорение украинских наступательных операций", — говорится в сообщении.

Кроме того, такое решение Запада помогло бы сохранить больше жизней среди украинских военнослужащих, потери были бы минимальны благодаря дальнобойным ракетам.

А самое главное, отметил Михаил Подоляк, — деэскалация на поле боя.

"Именно это и есть актуальная… дипломатия. Украине нужны Taurus (Германия) и АTACMS (США)", — подытожил публикацию советник главы Офиса президента.

Напомним, 11 августа сообщалось, что СМИ не могут определиться, готова ли ФРГ передать Украине ракеты Taurus. Мнения разделились, ведь одни журналисты пишут о готовности Берлина передать Киеву ракеты с определенными ограничениями, а вот другие и вовсе утверждают, что Германия даже не рассматривает такую возможность.

23 июля сообщалось, что в Пентагоне объяснили, почему США не дают ATACMS Украине. В Вашингтоне убеждены, что у Киева есть более насущные проблемы, а передача этих снарядов может нести угрозу для безопасности США.