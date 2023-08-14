"Актуальна дипломатія": в ОП назвали озброєння, яке зменшить бойові можливості РФ

За словами Михайла Подоляка, одне рішення західних партнерів не тільки прискорить контрнаступ на полі бою, а й збереже життя бійців ЗСУ.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав Захід надати ЗСУ озброєння, яке сильно допоможе в боротьбі з російською агресією. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 14 серпня.

За його словами, далекобійні ракети на цьому етапі боротьби стали б різким зменшенням бойових можливостей Російської Федерації. Відповідно, закінчення війни значно б наблизилося.

"Це активне знищення резервів і ресурсів Росії на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики — складської, транспортної, паливної. Це пришвидшення українських наступальних операцій", — йдеться в повідомленні.

Крім того, таке рішення Заходу допомогло б зберегти більше життів серед українських військовослужбовців, втрати були б мінімальні завдяки далекобійним ракетам.

А найголовніше, зазначив Михайло Подоляк, — деескалація на полі бою.

"Саме це і є актуальна… дипломатія. Україні потрібні Taurus (Німеччина) і АТАСМS (США)", — підсумував публікацію радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що ЗМІ не можуть визначитися, чи готова ФРН передати Україні ракети Taurus. Думки розділилися, адже одні журналісти пишуть про готовність Берліна передати Києву ракети з певними обмеженнями, а ось інші й зовсім стверджують, що Німеччина навіть не розглядає таку можливість.

23 липня повідомлялося, що в Пентагоні пояснили, чому США не дають ATACMS Україні. У Вашингтоні переконані, що у Києва є більш нагальні проблеми, а передача цих снарядів може нести загрозу для безпеки США.