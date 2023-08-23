В РФ сообщили о крушении самолета Пригожина: сеть разразилась мемами (фото)

Российские журналисты пока не сошлись в едином мнении касательно того, был ли основатель ЧВК "Вагнер" на борту самолета. Тем временем с сети появилось множество новых мемов.

В среду, 23 августа, сразу несколько российских СМИ сообщили, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб во время крушения самолета в Тверской области. Социальные сети взорвались новой партией мемов на эту тему. Фокус собрал лучшие из них.

На фоне падения самолета, принадлежащему Евгению Пригожину, пользователи сети вспомнили о реакции президента РФ Владимира Путина на потопление атомной подводной лодки "Курск". Вместо знаменитой фразы "она утонула" российскому лидеру приписали слова "он упал".

Фото: Скриншот

Люди также начали шутить о работе "тверского ПВО" и сравнили Владимира Путина с Йосифом Сталиным.

Фото: Telegram

В ряде мемов были использованы кадры с нашумевшего обращения Евгения Пригожина к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, в котором основатель ЧВК "Вагнер" жаловался на нехватку боеприпасов.

Фото: Telegram

В ход также пошла картинка с Евгением Пригожиным в разных "образах", ставшая популярной в сети после прошедших у него дома обысков, в ходе которых были найдены парики.

Некоторые пользователи соцсетей в шутку поблагодарили певицу Ани Лорак за "ликвидацию Евгения Пригожина", а Telegram-канал "Ныл ли сегодня Евгений Пригожин" сообщил, что "постов больше не будет".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Не обошлось без шуток о якобы причастности к происшествию начальника ГУР Кирилла Буданова, СБУ и бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Фото: Скриншот

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Кроме того, люди начали писать "скорбящие" комментарии на странице российского продюсера Йосифа Пригожина и выражать "соболезнования" его жене певице Валерии.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Крушение самолета Пригожина: что известно

По информации российского портала "Можем объяснить" в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer 600, который принадлежит Евгению Пригожину. По информации МЧС погибло 10 человек.

Российское агентство "ТАСС" со ссылкой на Росавиацию 23 августа сообщило, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

При этом российское интернет-издание Readovka уверяет, что Пригожин находился на борту второго "бизнес-джета" RA-02748, который вслед первому вылетел из аэропорта в Москве.

Напомним, болгарский журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times от 11 августа заявил, что в ближайшие полгода Евгений Пригожин либо умрет, либо начнет новый переворот в Россиии.