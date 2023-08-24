Помощник политика утверждает, что на улице Правды BMW выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes, за рулем которого был депутат.

В четверг, 24 августа, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от партии "Единая Россия" и военачальник Андрей Гурулев попал в аварию в центре Москвы. Об этом написал российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале 24 августа.

Сообщается, что на улице Правды BMW врезался в Mercedes, за рулем которого был российский генерал-лейтенант. Помощник Гурулева подчеркнул, что депутат передвигался по своей полосе и не виновен в происшествии.

По словам помощника, BMW объезжал парковку и выехал на встречную полосу, въехав при этом в автомобиль депутата и задев еще один автомобиль. В итоге была повреждена задняя часть машины Гурулева.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Сам Гурулев вскоре опубликовал в своем Telegram-канале обращение, в котором подтвердил, что он "целый и живой".

ДПТ при участии Гурулева

Напомним, 1 августа Андрей Гурулев призвал рассмотреть возможность нанесения удара по памятнику "Родина-мать" в Киеве в качестве возмездия за атаку беспилотников на Москву.

Кроме того, 1 июня в сети появился фрагмент с выступления Андрея Гурулева на российском телевидении, в котором он призывает Кремль "разрушить" Великобританию. Депутат заявил, что в Киеве нет режима, а "режим находится в Вашингтоне".

Ранее, 27 мая, Андрей Гурулев предлагал "вычистить Аляску дотла". По словам российского военачальника Андрея Гурулева, для такой военной операции будет достаточно нескольких экипажей ЗРК.