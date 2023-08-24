Сброс воды с Фукусимы: Китай запрещает все японские морепродукты

Япония начала сброс очищенной воды с АЭС Фукусима. Пекин выразил в связи с этим решительный протест.

Япония 24 августа начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан. Китай выразил решительное несогласие с этим планом и заявил, что японское правительство не доказало, что сбрасываемая вода будет безопасной, сообщает Reuters.

"Японская сторона не должна причинять вторичный вред местному населению и даже народам всего мира исходя из своих собственных эгоистических интересов", — цитирует издание заявление Министерства иностранных дел Японии.

Токио, в свою очередь, раскритиковал Китай за распространение "научно необоснованных утверждений".

Как сообщает Reuters, японская сторона заявила, что выброс воды безопасен, отмечая, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также пришло к выводу, что воздействие, которое он окажет на людей и окружающую среду, было "незначительным".

Япония потребовала, чтобы Китай немедленно снял запрет на импорт продуктов водного происхождения, и добивается обсуждения последствий выброса воды на основе научных данных, сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида.

Сброс воды с АЭС Фукусима — позиция МАГАТЭ

Накануне сброса в море очищенной воды ALPS, хранящейся на АЭС "Фукусима-дайити" 22 августа в МАГАТЭ заявили: "Подход и действия по этому сбросу соответствуют соответствующим международным стандартам безопасности и окажут незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".

Также Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси пообещал, что МАГАТЭ продолжит проводить беспристрастную, независимую и объективную проверку безопасности на этапе разгрузки на АЭС Фукусима.

Напомним, 6 июля ООН дала зеленый свет сбросить радиоактивные воды Фукусимы в Тихий океан. Но критики предупреждают о возможных опасностях будущих ядерных катастроф.

Ранее, 4 июля сообщалось, что через 12 лет Япония получила разрешение на сброс воды. Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, так как вода, охлаждающая топливные стержни на АЭС "Фукусима", обработана надлежащим образом.