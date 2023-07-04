Авария на Фукусиме: через 12 лет Япония получила разрешение ООН на сброс воды

Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, так как вода, охлаждающая топливные стержни на АЭС "Фукусима", обработана надлежащим образом.

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4 июля Япония получила одобрение от Совета по ядерному надзору ООН на свой план по сбросу очищенной радиоактивной воды с разрушенной в результате цунами АЭС "Фукусима" в океан, несмотря на ожесточенное сопротивление Пекина и некоторых местных жителей, сообщает Reuters.

После двухлетних наблюдений Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что планы Японии соответствуют мировым стандартам безопасности и окажут "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".

"Это особенная ночь", — сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси премьер-министру Фумио Кисида, прежде чем вручить ему толстую синюю папку с окончательным отчетом.

Позже Гросси сказал репортерам в Японском национальном пресс-клубе, что он постарается развеять сохраняющиеся опасения и направит сотрудников МАГАТЭ на АЭС "Фукусима" для наблюдения за выбросом.

"Мы должны признать, что такого раньше не случалось", — сказал он, добавив, что последнее слово в вопросе об релизе, который должен длиться от 30 до 40 лет, будет за Японией.

Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, так как вода, которая использовалась для охлаждения топливных стержней на АЭС "Фукусима" обработана надлежащим образом.

Что произошло 12 лет назад

11 марта 2011года восточное побережье Японии постигло самое мощное в истории страны землетрясение магнитудой в 9 баллов. В считанные минуты на прибрежные города обрушилось цунами, а еще через некоторое время на атомной электростанции "Фукусима-1" произошла ядерная катастрофа, признанная одной из самых страшных в мире.

Гигантская, почти 15-метровая волна пробила заградительный барьер, затопила станцию и повредила системы охлаждения, что привело к выбросу радиоактивных материалов.

Власти незамедлительно очертили границы зараженной зоны, но они стремительно раздвигались по мере того, как усиливалась утечка радиации. В результате в течение 2-3 суток свои дома экстренно покинули более 150 тысяч человек.

Авария на "Фукусиме" стала одной из самых серьезных в истории атомной энергетики.

27 июня Фокус писал о том, почему можно выжить в Хиросиме, но в Чернобыле ждет смерть. В 20-м веке произошли три крупные ядерные катастрофы, каждая из которых имела ужасные последствия: в Хиросиме и Нагасаки в Японии и в Чернобыле в Украине. Хотя общие знания об этих инцидентах широко известны, причины различных последствий с точки зрения проживания и процветания человечества не столь понятны.

Ранее, сообщалось, что рыбаки Фукусимы возлагают большие надежды на "счастливого тигра". 12 лет после аварии на АЭС "Фукусима-дайити" едва ли можно назвать счастливыми, но все начало налаживаться, когда рыбаки начали вылавливать иглобрюха.