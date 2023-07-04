Аварія на Фукусімі: через 12 років Японія отримала дозвіл ООН на скидання води

Уряд Японії стверджує, що цей процес безпечний, оскільки вода, що охолоджує паливні стрижні на АЕС "Фукусіма", оброблена належним чином.

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4 липня Японія отримала схвалення від Ради з ядерного нагляду ООН на свій план зі скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої внаслідок цунамі АЕС "Фукусіма" в океан, незважаючи на запеклий опір Пекіна і деяких місцевих жителів, повідомляє Reuters.

Після дворічних спостережень Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що плани Японії відповідають світовим стандартам безпеки і зроблять "незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище".

"Це особлива ніч", — сказав глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі прем'єр-міністру Фуміо Кісіда, перш ніж вручити йому товсту синю папку з остаточним звітом.

Пізніше Гроссі сказав репортерам у Японському національному пресклубі, що він постарається розвіяти побоювання, що зберігаються, і направить співробітників МАГАТЕ на АЕС "Фукусіма" для спостереження за викидом.

"Ми повинні визнати, що такого раніше не траплялося", — сказав він, додавши, що останнє слово в питанні про реліз, який має тривати від 30 до 40 років, буде за Японією.

Уряд Японії стверджує, що цей процес безпечний, оскільки вода, яку використовували для охолодження паливних стрижнів на АЕС "Фукусіма", оброблена належним чином.

Що сталося 12 років тому

11 березня 2011 року східне узбережжя Японії спіткав найпотужніший в історії країни землетрус магнітудою в 9 балів. За лічені хвилини на прибережні міста обрушилося цунамі, а ще через деякий час на атомній електростанції "Фукусіма-1" сталася ядерна катастрофа, визнана однією з найстрашніших у світі.

Гігантська, майже 15-метрова хвиля пробила загороджувальний бар'єр, затопила станцію і пошкодила системи охолодження, що призвело до викиду радіоактивних матеріалів.

Влада негайно окреслила кордони зараженої зони, але вони стрімко розсувалися в міру того, як посилювався витік радіації. У результаті протягом 2-3 діб свої домівки екстрено покинули понад 150 тисяч осіб.

Аварія на "Фукусімі" стала однією з найсерйозніших в історії атомної енергетики.

27 червня Фокус писав про те, чому можна вижити в Хіросімі, але в Чорнобилі чекає смерть. У 20-му столітті сталися три великі ядерні катастрофи, кожна з яких мала жахливі наслідки: у Хіросімі та Нагасакі в Японії та в Чорнобилі в Україні. Хоча загальні знання про ці інциденти широко відомі, причини різних наслідків з погляду проживання та процвітання людства не настільки зрозумілі.

Раніше повідомлялося, що рибалки Фукусіми покладають великі надії на "щасливого тигра". 12 років після аварії на АЕС "Фукусіма-дайіті" навряд чи можна назвати щасливими, але все почало налагоджуватися, коли рибалки почали виловлювати голкобаба.