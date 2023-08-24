"Откуда вы взялись-то": Лавров матом ответил на вопрос о Пригожине, – росСМИ (видео)

Министр иностранных дел РФ призвал ориентироваться на "факты", а не на то, что пишут западные СМИ о падении самолета Евгения Пригожина.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отреагировал нецензурной лексикой на вопрос о крушении в Тверской области самолета Евгения Пригожина. Об этом пишет российское издание "Настоящее время".

На обнародованном видео слышно, что корреспондент спросил у российского министра о том, как на интересах России в Африке отобразится гибель Пригожина. Журналист также поинтересовался, насколько плотно МИД сотрудничал с основателем ЧВК "Вагнер". Однако вопросы остались без ответа.

"Да откуда вы взялись-то, бл*дь", — сказал российский министр.

Позже журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Сергей Лавров высказался о заголовках и комментариях западных СМИ о падении самолета Евгения Пригожина. Сообщается, что видеоролик был записан в ЮАР, после саммита БРИКС.

"Вы знаете, я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему и мне отсюда очень трудно девать такие комментарии. Мгновенно было начало расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", — заявил Лавров.

Крушение самолета Пригожина

Напомним, 23 августа в Тверской области Российской Федерации упал самолет, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

Высокопоставленный представитель западной разведки в комментарии СМИ подтвердил, что в результате крушения Евгений Пригожин, вероятно, погиб. По словам анонимного чиновника, некоторые данные указывают, что он действительно мог быть на борту.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в результате падения самолета в Тверской области, на борту которого мог находиться основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

При этом близкие к Кремлю источники в комментарии российским журналистам допустили, что Евгений Пригожин мог остаться в живых. По их словам, у основателя ЧВК "Вагнер" есть информанты в различных структурах.