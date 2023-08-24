РФ могла отправить в Ливан 6000 тонн краденного у Украины зерна: Киев обратился в Бейрут

Журналисты в материале отмечают, что корабль под сирийским флагом выехал накануне из оккупированного Крыма и сейчас проходит через Турцию. Ливан призывают не принимать это судно.

Российская Федерация могла отправить в Ливан ворованные партии украинской кукурузы. Киев уже знает о происшествии и начал действовать. Об этом сообщает агентство Reuters 24 августа.

В материале отмечается, что посольство Украины призвало Ливан запретить сирийскому государственному судну пришвартовываться в порту Триполи. Речьи идет о корабле "Финикия" (Finikia), который передвигается по международным водам под флагом Сирии.

Накануне судно выехало из временно оккупированного Севастополя и проходит вдоль побережья Турции рядом с греческим островом Родос.

Журналисты отметили, что Киев сообщил властям Бейрута, что на борту корабля сейчас лежит 6000 тонн кукурузы, которую российские военные украли со складов в оккупированной части Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Все это является нарушением международного права.

Кража украинского зерна: реакция Ливана

Министры Ливана сначала никак не отреагировали на просьбы журналистов о комментарии, однако позже министр экономики все же заявил, что не получал официальной ноты протеста от Киева. Они были в прошлом, но новых обращений не поступало.

Кража украинского зерна: реакция Украины

Украинская сторона официально никак не комментировала поставки краденного зерна в Ливан на момент публикации материала.

Напомним, 23 августа отмечалось, что помимо кражи зерна, противник продолжает его также уничтожать. В ходе крайней атаки дронами-камикадзе по Измаилу пострадало 13 тысяч тонн зерна, о чем сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

20 августа стало известно, что Турция работает над предложениями по восстановлению "зерновой сделки" в ее прежнем формате.

26 июля сообщалось, что Китай готов покупать краденное украинское зерно за бесценок у России. По словам общественника Артура Харитонова, Пекин в такой способ руководствуется не только собственной выгодой, но и действует в интересах российской экономики.