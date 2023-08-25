Из-за "российского бизнеса" ее мужа: жители Эстонии требуют отставки премьера

По данным опроса, большая часть опрошенных, которые проголосовали за уход в отставку премьера, относятся к оппозиционным партиям.

Итоги двух проведенных опросов свидетельствуют о том, что подавляющее большинство жителей Эстонии высказывают мнение о необходимости отставки премьер-министра Каи Каллас в свете предпринимательской деятельности ее супруга, имеющей связи с Россией. Об этом стало известно из результата опросов Norstat и Turu-uuringud, передает ERR.

В ходе опроса, проведенного компанией Norstat, выявлено, что 57% участников опроса поддерживают вариант "Необходимо уйти в отставку", 31% считают, что "Следует предоставить объяснения, но она может продолжать исполнять свои обязанности", 7% опрошенных высказали мнение "Она не обязана предпринимать какие-либо действия", а 5% затруднились дать однозначный ответ на данный вопрос.

Несмотря на то, что больше половины опрошенных высказались за необходимость отставки премьер-министра, ответы значительно различаются в зависимости от партийных предпочтений участников опроса.

Огромное большинство приверженцев оппозиционных политических партий высказали мнение о необходимости отставки. Так, 96% сторонников националистической партии EKRE, 80% последователей Центристской партии и 74% избирателей партии Isamaa поддерживают этот взгляд.

39% сторонников Социал-демократической партии и 28% избирателей партии Eesti 200 выразили мнение, что премьер-министр должен подать в отставку. С другой стороны, больше половины опрошенных сторонников как Партии Реформ, так и партнеров из коалиции высказались за то, чтобы Кая Каллас предоставила объяснения, но могла продолжать выполнять свои обязанности.

Norstat провел опрос с 24 по 25 августа в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, всего в нем приняло участие 1000 респондентов.

48% респондентов опроса Turu-uuringud считают, что Каллас обязательно должна уйти, а 21% ответил: "Скорее да".

Вариант "Скорее нет" выбрали 14% опрошенных, "Определенно нет" – 9%. Не имели позиции по этому вопросу 9% респондентов.

Наиболее критично (83%) относятся к Каллас неэстонцы, среди эстонцев за отставку премьер-министра выступает 61%.

Меньше всего тех, кто хочет отставки главы правительства среди сторонников Партии реформ – 17%. Что касается других коалиционных партий, то 38% избирателей Социал-демократической партии и 61% сторонников Eesti 200 хотят смены премьер-министра.

Компания Turu-uuringud начала опрос людей в четверг вечером с 17:00 (то есть после того, как Кая Каллас дала объяснения на пресс-конференции правительства) и завершила в пятницу утром. Всего было опрошено 767 человек.

Напомним, 26 января в Минобороны рассказали, что Эстония направила Германии запрос на поставку в Украину кассетных боеприпасов, о которых попросили представители ВСУ. Таллин не видит проблемы в передачи этого вооружения, потому что обе стороны используют эти боеприпасы.

23 января СМИ писали, что Эстония может перекрыть Финский залив для российских судов. Официально в Таллине отрицают, что введение такой зоны связано с антироссийскими санкциями