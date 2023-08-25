"Идет к черту": после смерти Пригожина рушится его бизнес-империя в Африке, — FT

Бизнес Пригожина в Африке основывался на том, что он умел договариваться с чиновниками стран, где работали его компании. Между тем к этим компаниям интерес проявил президент РФ Путин.

Самолет владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина разбился в Тверской области России 23 августа 2023 года. Пригожин, кроме как заниматься войной в Украине, владел компаниями, которые вели бизнес в России, — например, занимались пропагандой или поставляли продукты в ВС РФ. Между тем западные расследователи выяснили, что россиянин имел бизнес-интересы в Африке. После его вероятной смерти этот африканский бизнес Пригожина оказался под угрозой. Об этом пишет издание The Financial Times.

Издание пообщалось с "информированным знакомым" Пригожина, имя которого не называют. Компании Пригожина в Африке могут прекратить деятельность, отметил "знакомый". По его мнению, им не позволят делать никаких операций, потому что только владелец "Вагнера" мог со всеми договориться. "Для этого нужен Женя. Он был единственным, кто был достаточно сумасшедшим, чтобы заставить все это работать", — сказал он.

Общие перспективы бизнес-империи Пригожина собеседник издания охарактеризовал фразой "Африка вся пойдет к черту".

Особых деталей FT не привело. Однако указали, правительства каких африканских государств тесно сотрудничали с наемниками: Ливия, Мали и Центральноафриканская республика. Также приводят слова экс-сотрудника ЦРУ Кэмерона Хадсона. Эксперт отметил определенную общую черту государств, где у Пригожина были бизнес-интересы. В частности, правительства этих стран отворачивались от США и стран Запада — и тогда получали поддержку от россиянина Пригожина.

Также издание напоминает о возможном количестве наемников ЧВК "Вагнер", которое перед смертью переместил в Африку Пригожин. После неудачного мятежа, который состоялся в июне 2023 года ему разрешили "взять с собой в Африку столько людей, сколько он хотел. Около 1 тыс. так и сделали, а 500 бойцов уже разместились в ЦАР".

Отметим, в сети попытались подсчитать количество "вагнеровцев", которые находились в Африке по состоянию на июнь 2023 года. На инфографике обозначены 12 стран, в которых оценили количество наемников в 33 500 человек. Больше всего — в Центральноафриканской республике — 10 тыс. чел.

Сколько наемников ЧВК "Вагнер" в Африке — Facebook Фото: Facebook / Центр исследования Африки

Бизнес-империя Евгения Пригожина: детали

Евгений Пригожин владел в РФ группой компаний "Конкорд" и был владельцем ЧВК "Вагнер". В группу компаний входила сеть пропагандистских порталов, которые распространяли в сети месседжи, нужные Кремлю. Кроме того, функционировали специальные "фабрики троллей", которые пытались повлиять на общественное мнение США, стран Европы и других материков. Во время неудачного мятежа 2023 года этот бизнес прекратил существование — стало известно, что Пригожин их не продал, а закрыл. Между тем за вмешательство в американские выборы он попал под санкции США, Украины и ряда других стран-партнеров по антипутинской коалиции.

Кроме того, Пригожин владел кейтеринговыми компаниями, которые кормили ВС РФ. Президент России Владимир Путин сам признал, что они ежегодно получали от российского государства около 80 млрд руб.

Что касается африканского бизнеса, то при поддержке "вагнеровцев" экс-повар Путина создал сеть компаний, которая владела месторождениями золота, серебра, алмазов. Западные СМИ предположили, что после смерти Пригожина ими завладеет глава Кремля.

Напоминаем, в сети появились предположения относительно того, что Пригожин на самом деле не погиб в авиакатастрофе. В частности, в одном из таблоидов вспомнили, как в 2019 году он уже якобы "погибал", но оказался жив. Между тем граждане России начали скорбеть из-за его смерти: устроили импровизированные мемориалы, к которым несут цветы и портреты.