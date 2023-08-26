Треть национального бюджета: ущерб от наводнения в Словении оценили в 5 млрд евро

Для восстановления пострадавших населенных пунктов в Словении создадут фонд, который будет располагать примерно 3 миллиардами евро.

Наводнения в северной и центральной части Словении нанесли стране убытки на 5 миллиардов евро. Об этом пишет общеевропейский новостной портал EurActiv 25 августа.

Сообщается, что сумму ущерба равна третей части национального бюджета и примерно 8% ВВП страны.

"Разрушительная сила проливных потоков и оползней нанесла ущерб, который, по предварительным оценкам, оценивается в 5 миллиардов евро", — сказала министр государственного управления Санья Аянович Ховник.

Восстановление поврежденных нацеленных пунктов возглавит "Фонд реконструкции Словении", который будет создан в ближайшие два месяца. Ожидается, что фонд будет располагать примерно 3 миллиардами евро.

Одним из способов финансирования фонда станет специальный взнос всех сотрудников, фермеров, самозанятых и предприятий, сумма которого пока не раскрыта. Кроме того, 400 миллионов евро намерен внести Евросоюз.

Наводнения в Словении: что известно

Напомним, в начале августа рекордное количество осадков привело к масштабным наводнениям и оползням в Словении. Часть населенных пунктов отрезало от внешнего мира. Для спасения людей была задействована армия.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 7 августа сообщил, что Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.

По состоянию на 8 августа было известно в Словении погибли по меньшей мере шесть человек. Среди них были двое граждан Нидерландов, которые, как полагают, пострадали от молнии, и четверо словенцев, которые, вероятно, утонули. Еще одна женщина погибла в соседней Австрии.