Украина готова направить в Словению вертолет для преодоления последствий наводнений, — МИД

Украинская сторона готова предоставить Словении гуманитарную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Киев всячески будет поддерживать друзей, которые оказались в беде, подчеркнул спикер МИД.

Related video

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.

"В связи с масштабными наводнениями, которые охватили почти две трети словенской территории, Украина готова предоставить Словении гуманитарную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия", — говорится в сообщении.

Николенко отметил, что речь идет об участии украинского вертолета в поисково-спасательных операциях.

"В пределах имеющихся возможностей украинская сторона всячески будет поддерживать друзей и партнеров, которые оказались в беде, так же как и они стоят бок о бок с украинским народом, помогая нам давать отпор российской агрессии", — добавил спикер МИД.

Наводнение в Словении. Что известно?

Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Словении. Целые города остались без электроэнергии, погибли по меньшей мере 3 человека. В реке Теменица было обнаружено тело одного человека. Второй человек погиб в Любляне во время ликвидации последствий наводнения.

Малый бизнес в результате наводнения понес убытки в размере 250 млн евро, сообщила Словенская палата ремесел и малого предпринимательства (OZS). Ожидается, что окончательная сумма убытков будет намного выше. Особенно пострадали район на севере страны, где наводнения затронули от 40 до 50% населения.

Наводнение в Словении Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Метеорологи говорят, что сильные дожди, как ожидается, распространятся на соседние Хорватию и Боснию и продлятся как минимум следующие 24 часа.

Напомним, 19 мая сообщалось, что в Италии растет количество погибших в результате сильнейшего за 100 лет наводнения. По оценкам, 13 человек погибли и 20 тыс. жителей провинции Эмилия-Романья остались без крыши над головой из-за стихийного бедствия, во время которого 23 реки вышли из берегов и произошло 280 оползней в 41 городе.

Кроме того, в США подростки застряли в заброшенном тоннеле из-за наводнения. Железнодорожный тоннель Эджвотер-Фейрвью считается одной из "странных" достопримечательностей штата Нью-Джерси. Подростки хотели исследовать заброшенный подземный проход, но оказались в ловушке из-за сильных дождей.