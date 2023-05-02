Оказались в ловушке: в США подростки застряли в заброшенном тоннеле из-за наводнения

Железнодорожный тоннель Эджвотер-Фэйрвью считается одной из "странных" достопримечательностей штат Нью-Джерси. Подростки хотели исследовать заброшенный подземный проход, но оказались в ловушке из-за сильных дождей.

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В штате Нью-Джерси, США, во время сильного ливня двое подростков оказались в многочасовой ловушке в заброшенном железнодорожном тоннеле. Они исследовали подземный проход когда в него хлынула вода. Об этом пишет The Insider.

Спасательные службы получили сообщение о том, что подростки застряли в тоннеле в Эджвотере.

"Они сказали, что находились внутри около двух часов. Мальчики увидели что-то любопытное в интернете, после чего захотели исследовать подземный проход", — рассказал лейтенант Роберт Джейкобсен из местной пожарной службы.

Железнодорожный тоннель Эджвотер-Фэйрвью считается одной из "странных" достопримечательностей штата. Он был закрыт в 1960-х годах, и с тех пор с ним связаны всевозможные местные городские легенды.

Издание отмечает, что когда подземный проход наполнился водой, пожарным пришлось использовать лодку, чтобы спасти подростков. По словам спасателей, мальчики попали в это место во время сильного ливня, который вызвал масштабные наводнения в Нью-Джерси и Нью-Йорке.

Масштабные наводнения в Нью-Джерси и Нью-Йорке Фото: Yahoo.News

Подростки были доставлены в местную больницу и, как сообщается, не получили никаких травм в результате инцидента.

"Просто подумайте, прежде чем что-то делать, особенно с учетом погоды на улице", — добавил Джейкобсен, сообщает NBC New York.

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