Не было пульса: женщину, которую уносило быстрым течением бурлящей реки, "случайно" спасли

Спасательные команды прервали свои тренировки и провели настоящую операцию. Они спасли 25-летнюю женщину, которую достали из бурлящей реки, когда у нее уже не было пульса.

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В штате Юта, США, спасатели, которые тренировались неподалеку от реки Вирджин в Национальном парке Зайон вытащили из воды женщину, которая цеплялась за бревно и звала на помощь. Об этом пишет The Sacramento Bee.

Спасательные команды из Службы национальных парков и Управления шерифа округа Вашингтон проводили совместные учения возле храма Синава. Кто-то сообщил, что видел женщину в бурлящей реке примерно в 13:15 в пятницу, 28 апреля, говорится в пресс-релизе парка.

Команды прервали свои тренировки и провели настоящую спасательную операцию. Они спасли 25-летнюю женщину, которую достали из бурлящей реки, когда у нее уже не было пульса.

Спасателям удалось привести ее в чувство, и она была доставлена вертолетом в больницу, сообщили рейнджеры. Издание отмечает, что информации о состоянии ее здоровья пока не поступало. Женщина, приехавшая в парк из Канады, зашла в реку и не смогла выбраться самостоятельно.

Национальный парк Зайон занимает площадь 228 квадратных миль на юго-западе штата Юта и является одним из самых популярных национальных парков США с миллионами посетителей в год.

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