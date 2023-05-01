Не було пульсу: жінку, яку відносило швидкою течією бурхливої річки, "випадково" врятували

Рятувальні команди перервали свої тренування та провели справжню операцію. Вони врятували 25-річну жінку, яку дістали з бурхливої річки, коли вона вже не мала пульсу.

Related video

У штаті Юта, США, рятувальники, які тренувалися неподалік річки Вірджин у Національному парку Зайон, витягли з води жінку, яка чіплялася за колоду і кликала на допомогу. Про це пише The Sacramento Bee.

Рятувальні команди зі Служби національних парків та Управління шерифа округу Вашингтон проводили спільні навчання біля храму Сінава. Хтось повідомив, що бачив жінку у бурхливій річці приблизно о 13:15 у п'ятницю, 28 квітня, йдеться у пресрелізі парку.

Команди перервали свої тренування та провели справжню рятувальну операцію. Вони врятували 25-річну жінку, яку дістали з бурхливої річки, коли вона вже не мала пульсу.

Рятувальникам вдалося привести її до тями, і вона була доставлена вертольотом до лікарні, повідомили рейнджери. Видання зазначає, що інформації про стан її здоров'я поки що не надходило. Жінка, яка приїхала до парку з Канади, зайшла в річку і не змогла вибратися самостійно.

Національний парк Зайон займає площу 228 квадратних миль на південному заході штату Юта і є одним із найпопулярніших національних парків США з мільйонами відвідувачів на рік.

Раніше Фокус писав, що 70-річний вижилий турист розповів про сутичку з пумою. Чоловік пробирався через густий гай у каньйоні Даймонд Форк, коли гірський лев накинувся на нього та повалив на землю.

Також повідомлялося, що у США жінка показала як ведмежа сім'я грає у неї у дворі. Олівія Джермано та її рідні уживаються з ведмедями вже багато років. Тварини відвідують їхній двір майже щодня. Якщо люди бачать, що дикі звірі підходять надто близько, то одразу йдуть до будинку.