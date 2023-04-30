Відбивався камінням: 70-річний турист, що вижив, розповів про сутичку з пумою (відео)

Пенсіонер схопив камінь і кинув його в пуму. Коли дика тварина відступила, турист зміг дістатися своєї машини, після чого вирушив до лікарні. Він отримав лише рвані рани на голові та руках.

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У штаті Юта, США, 70-річний турист вижив після нападу пуми, кидаючи в неї каміння. Про це пише CBS News.

Чоловік пробирався через густий гай у каньйоні Даймонд Форк, коли пума накинулася на нього і повалила на землю.

Пенсіонер схопив камінь і кинув його у лева, повторивши цю дію кілька разів. Коли дика тварина відступила, турист зміг дістатися своєї машини, після чого вирушив до лікарні. За словами співробітником офісу шерифа округу Юта, він отримав лише рвані рани на голові та руках. Наразі чоловік перебуває у "задовільному стані".

Представники влади повідомили, що співробітники Відділу ресурсів дикої природи штату Юта намагалися відшукати пуму, але у них не вийшло.

Скотт Рут з Відділу ресурсів дикої природи штату Юта сказав, що напад стався недалеко від паркування Фото: Facebook/Wild Aware Utah

Скотт Рут з Відділу ресурсів дикої природи штату Юта сказав, що напад стався неподалік зони паркування, і він закликає туристів триматися якомога далі.

"Якщо вам все ж таки доведеться вирушити в каньйон, будь ласка, будьте обережні. Я волію мати при собі балончик з ведмежим спреєм, коли йду в похід. Ми рекомендуємо людям не ходити поодинці. Не ходіть у походи, можливо, у темний час доби. Під час походу шуміть, щоб попередити пуму та інших диких тварин про свою присутність", — розповів Скотт Рут.

Пуми, також відомі як гірські леви, регулярно зустрічаються в гірських районах штату Юта. За даними Відділу ресурсів дикої природи, в цьому штаті налічується близько 1 600 пум, хоча їх кількість скорочується "через збільшення трофейного полювання та втрати середовища проживання".

Раніше Фокус писав, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.

Також повідомлялося, що у США жінка показала як ведмежа сім'я грає у неї у дворі. Олівія Джермано та її рідні уживаються з ведмедями вже багато років. Тварини відвідують їхній двір майже щодня. Якщо люди бачать, що дикі звірі підходять надто близько, то одразу йдуть до будинку.