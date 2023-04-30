Отбивался камнями: выживший 70-летний турист рассказал о схватке с пумой (видео)

Пенсионер схватил камень и бросил его в пуму. Когда дикое животное отступило турист смог добраться до своей машины, после чего отправился в больницу. Он получил лишь рваные раны на голове и руках.

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В штате Юта, США, 70-летний турист выжил после нападения пумы, бросая в него камни. Об этом пишет CBS News.

Мужчина пробирался через густую рощу в каньоне Даймонд Форк где-то между, когда пума набросилась на него и повалила на землю.

Пенсионер схватил камень и бросил его в льва, повторив это действие несколько раз. Когда дикое животное отступило турист смог добраться до своей машины, после чего отправился в больницу. По словам сотрудником офиса шерифа округа Юта, он получил лишь рваные раны на голове и руках. Сейчас мужчина находится в "удовлетворительном состоянии".

Власти сообщили, что сотрудники Отдела ресурсов дикой природы штата Юта пытались отыскать пуму, но у них не получилось.

Скотт Рут из Отдела ресурсов дикой природы штата Юта сказал, что нападение произошло недалеко от парковки Фото: Facebook/Wild Aware Utah

Скотт Рут из Отдела ресурсов дикой природы штата Юта сказал, что нападение произошло недалеко от парковки, и он призывает туристов держаться подальше.

"Если вам все же придется отправиться в каньон, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Я предпочитаю иметь при себе баллончик с медвежьим спреем, когда иду в поход. Мы рекомендуем людям не ходить в одиночку. Не ходите в походы, возможно, в темное время суток. Во время похода шумите, чтобы предупредить пуму и других диких животных о своем присутствии", — рассказал Скотт Рут.

Пумы, также известные как горные львы, регулярно встречаются в горных районах штата Юта. По данным Отдела ресурсов дикой природы, в этом штате насчитывается около 1 600 пум, хотя их количество сокращается "из-за увеличения трофейной охоты и потери среды обитания".

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