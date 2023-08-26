Украинским беженцам предложили постоянное проживание в Новой Зеландии: что для этого нужно

Власти отменили требования сдавать тесты по английскому или иметь с собой определенную сумму денег. Для иммиграции в Новую Зеландию из Украины теперь не нужен "спонсор", который бы предоставлял жилье.

Правительство Новой Зеландии предоставило возможность получить вид на жительство для украинцев — обладателей специальной украинской визы (Special Ukraine Visa). Такую визу могут получить граждане Украины, которые приедут в Новую Зеландию до 15 марта 2024 года. Об этом сообщает RNZ.

Министр иммиграции Эндрю Литтл и министр иностранных дел Наная Махута накануне, 25 августа, рассказали о способе получения вида на жительство для примерно 1510 человек, которым уже выдали специальные украинские визы. Примерно 720 из них приехали в Новую Зеландию из Украины с 15 марта 2022 года, 340 все еще находятся в стране.

"Многие из тех, кто хотел найти безопасное место в Новой Зеландии, не думали над тем, чтобы остаться надолго. Но война продолжается, и наше гуманитарное обязательство состоит в том, чтобы внести определенность", — пояснил Литтл.

ВНЖ в Новой Зеландии: что нужно

Для желающих получить вид на жительство в Новой Зеландии понадобится оплатить сумму визового сбора — 1200 долларов;

Сумму дополнительного иммиграционного сбора оплачивать не нужно;

Претендентам понадобится предоставить неполный медицинский сертификат (Limited Medical Certificate);

И пройти стандартную проверку личности.

Сдавать тесты по английскому языку не нужно;

Иметь с собой определенную сумму денег не нужно;

Не нужен и "спонсор", который бы гарантированно предоставлял жилье.

Специальная украинская виза позволяет гражданам Украины, у которых есть близкие родственники с гражданством или видом на жительство Новой Зеландии, находиться в стране до двух лет.

Глава новозеландского МИД Наная Махута сказала, что новая опция для граждан, которых интересует иммиграция в Новую Зеландию из Украины, демонстрирует постоянную приверженность международной системе, основанной на правилах, со стороны Аотеароа Новой Зеландии (Аотеароа — название страны на языке маори).

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута

По словам министра, жители страны глубоко сопереживают Украине, а новая визовая инициатива появилась потому, что представители Новой Зеландии чувствуют свою ответственность как граждане мира.

"Сплетая нити сострадания, солидарности и кайтякитанги, мы подтверждаем наше стремление помочь пострадавшим", — сказала она.

Кайтякитанги — концепт безопасности в широком смысле: на небе, море и суше.

Срок, в течение которого можно будет получить специальную визу для украинцев, составляет два года. До 15 марта 2024.

"Обладатели специальной украинской визы, которые находятся в Новой Зеландии, могут подавать заявки на получение последующих временных виз, согласно существующем правилам, если они хотят получить здесь защиту, или ждать результатов своей заявки на вид на жительство", — пояснил он.

Министерство бизнеса, инноваций и занятости (MBIE) планирует до Рождества опубликовать информацию о заявлениях на получение проживания.

Напомним, что Польша приостановила выплаты пособий для тысяч украинских беженцев, которые выезжают за пределы страны.

Также сообщалось, что в Великобритании предлагается разработать законодательное решение, которое бы предоставляло украинцам "более постоянный статус". Иначе примерно 10 000 гражданам Украины, возможно, придется уехать.