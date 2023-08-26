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Мир Российско-украинская война

Украинским беженцам предложили постоянное проживание в Новой Зеландии: что для этого нужно

Протесты украинских беженцев в Новой Зеландии
Фото: Wiki Commons | Протесты украинских беженцев в Новой Зеландии

Власти отменили требования сдавать тесты по английскому или иметь с собой определенную сумму денег. Для иммиграции в Новую Зеландию из Украины теперь не нужен "спонсор", который бы предоставлял жилье.

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Правительство Новой Зеландии предоставило возможность получить вид на жительство для украинцев — обладателей специальной украинской визы (Special Ukraine Visa). Такую визу могут получить граждане Украины, которые приедут в Новую Зеландию до 15 марта 2024 года. Об этом сообщает RNZ.

Министр иммиграции Эндрю Литтл и министр иностранных дел Наная Махута накануне, 25 августа, рассказали о способе получения вида на жительство для примерно 1510 человек, которым уже выдали специальные украинские визы. Примерно 720 из них приехали в Новую Зеландию из Украины с 15 марта 2022 года, 340 все еще находятся в стране.

"Многие из тех, кто хотел найти безопасное место в Новой Зеландии, не думали над тем, чтобы остаться надолго. Но война продолжается, и наше гуманитарное обязательство состоит в том, чтобы внести определенность", — пояснил Литтл.

ВНЖ в Новой Зеландии: что нужно

  • Для желающих получить вид на жительство в Новой Зеландии понадобится оплатить сумму визового сбора — 1200 долларов;
  • Сумму дополнительного иммиграционного сбора оплачивать не нужно;
  • Претендентам понадобится предоставить неполный медицинский сертификат (Limited Medical Certificate);
  • И пройти стандартную проверку личности.
  • Сдавать тесты по английскому языку не нужно;
  • Иметь с собой определенную сумму денег не нужно;
  • Не нужен и "спонсор", который бы гарантированно предоставлял жилье.

Специальная украинская виза позволяет гражданам Украины, у которых есть близкие родственники с гражданством или видом на жительство Новой Зеландии, находиться в стране до двух лет.

Глава новозеландского МИД Наная Махута сказала, что новая опция для граждан, которых интересует иммиграция в Новую Зеландию из Украины, демонстрирует постоянную приверженность международной системе, основанной на правилах, со стороны Аотеароа Новой Зеландии (Аотеароа — название страны на языке маори).

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута, глава МИД Новой Зеландии Fullscreen
Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута

По словам министра, жители страны глубоко сопереживают Украине, а новая визовая инициатива появилась потому, что представители Новой Зеландии чувствуют свою ответственность как граждане мира.

"Сплетая нити сострадания, солидарности и кайтякитанги, мы подтверждаем наше стремление помочь пострадавшим", — сказала она.

Кайтякитанги — концепт безопасности в широком смысле: на небе, море и суше.

Срок, в течение которого можно будет получить специальную визу для украинцев, составляет два года. До 15 марта 2024.

"Обладатели специальной украинской визы, которые находятся в Новой Зеландии, могут подавать заявки на получение последующих временных виз, согласно существующем правилам, если они хотят получить здесь защиту, или ждать результатов своей заявки на вид на жительство", — пояснил он.

Министерство бизнеса, инноваций и занятости (MBIE) планирует до Рождества опубликовать информацию о заявлениях на получение проживания.

Напомним, что Польша приостановила выплаты пособий для тысяч украинских беженцев, которые выезжают за пределы страны.

Также сообщалось, что в Великобритании предлагается разработать законодательное решение, которое бы предоставляло украинцам "более постоянный статус". Иначе примерно 10 000 гражданам Украины, возможно, придется уехать.