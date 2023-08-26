Українським біженцям запропонували постійне проживання в Новій Зеландії: що для цього потрібно

Влада скасувала вимоги складати тести з англійської або мати з собою певну суму грошей. Для імміграції в Нову Зеландію з України тепер не потрібен "спонсор", який би надавав житло.

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Уряд Нової Зеландії надав можливість отримати посвідку на проживання для українців — власників спеціальної української візи (Special Ukraine Visa). Такий документ можуть отримати громадяни України, які приїдуть до Нової Зеландії до 15 березня 2024 року. Про це повідомляє RNZ.

Міністр імміграції Ендрю Літтл і міністр закордонних справ Наная Махута напередодні, 25 серпня, розповіли про спосіб отримання посвідки на проживання для приблизно 1510 осіб, яким уже видали спеціальні українські візи. Приблизно 720 із них приїхали до Нової Зеландії з України з 15 березня 2022 року, 340 все ще перебувають у країні.

"Багато з тих, хто хотів знайти безпечне місце в Новій Зеландії, не думали над тим, щоб залишитися надовго. Але війна триває, і наше гуманітарне зобов'язання полягає в тому, щоб внести визначеність", — пояснив Літтл.

ВНЖ у Новій Зеландії: що потрібно

Для охочих отримати посвідку на проживання в Новій Зеландії знадобиться сплатити суму візового збору — 1200 доларів;

Суму додаткового імміграційного збору оплачувати не потрібно;

Претендентам знадобиться надати неповний медичний сертифікат (Limited Medical Certificate);

І пройти стандартну перевірку особистості.

Складати тести з англійської мови не потрібно;

Мати з собою певну суму грошей не потрібно;

Не потрібен і "спонсор", який би гарантовано надавав житло.

Спеціальна українська віза дає змогу громадянам України, які мають близьких родичів із громадянством або посвідкою на проживання Нової Зеландії, перебувати в країні до двох років.

Голова новозеландського МЗС Наная Махута сказала, що нова опція для громадян, яких цікавить імміграція в Нову Зеландію з України, демонструє постійну прихильність до міжнародної системи, заснованої на правилах, з боку Аотеароа Нової Зеландії (Аотеароа — назва країни мовою маорі).

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута

За словами міністра, жителі країни глибоко співпереживають Україні, а нова візова ініціатива з'явилася тому, що представники Нової Зеландії відчувають свою відповідальність як громадяни світу.

"Сплітаючи нитки співчуття, солідарності та кайтякітанги, ми підтверджуємо наше прагнення допомогти постраждалим", — сказала вона.

Кайтякітангі — концепт безпеки в широкому сенсі: на небі, морі та суші.

Термін, протягом якого можна буде отримати спеціальну візу для українців, становить два роки. До 15 березня 2024 року.

"Володарі спеціальної української візи, які перебувають у Новій Зеландії, можуть подавати заявки на отримання наступних тимчасових віз, згідно з наявними правилами, якщо вони хочуть отримати тут захист, або чекати результатів своєї заявки на посвідку на проживання", — пояснив він.

Міністерство бізнесу, інновацій та зайнятості (MBIE) планує до Різдва опублікувати інформацію про заяви на отримання проживання.

Нагадаємо, що Польща призупинила виплати допомоги для тисяч українських біженців, які виїжджають за межі країни.

Також повідомлялося, що у Великій Британії пропонується розробити законодавче рішення, яке б надавало українцям "більш постійний статус". Інакше приблизно 10 000 громадянам України, можливо, доведеться виїхати.