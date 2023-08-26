Исторический рекорд: власти Норвегии хотят предоставить больше рабочих мест украинцам

В 2023 году на рынке труда Норвегии ожидается появление наибольшего за всю историю страны количества переселенцев из Украины.

Норвегия активно принимает беженцев из Украины в 2023 году. Согласно недавнему заявлению Министерства труда страны, примерно 8000 украинцев пройдут начальную правительственную программу трудоустройства в 2023 году. По меньшей мере половина должна постепенно устроиться на оплачиваемую работу. Об этом говорится в отчете SchengenVisaInfo.com.

В мая специальная рабочая группа предложила несколько способов ускорить адаптацию украинских беженцев.

"Работа важна для человека и общества — это ключ к интеграции. Сегодня в Норвегии существует большая потребность в рабочей силе. Сотрудничество в сфере трудовой жизни — необходимое условие для трудоустройства большинства украинских беженцев", — отметил премьер-министр Йонас Гар Стере.

По словам министра занятости и инклюзивности Марте Мьес Персен, в новом отчете содержится несколько конкретных и заслуживающих внимания рекомендаций относительно повышения эффективности этого процесса.

Министр Персен также заявил, что некоторые из этих предложений будут реализованы благодаря совместным усилиям с участием ведомства соцзащиты.

Персен говорит, что общая цель заключается в том, чтобы еще больше повысить уровень интеграции рабочей силы.

С начала полномасштабной войны в Украине Норвегия была в числе стран, поддержавших Украину. Значительному количеству беженцев предоставили рабочие места.

Норвегия для украинцев 2023

В июне 2023 года представители правительства сообщили, что за первую половину текущего года в различных муниципалитетах Норвегии поселились более 14 тысяч украинцев.

С учетом этих данных, общая численность украинцев, попросивших временную защиту в Норвегии, превысила уже 40 тысяч.

Власти официально призвали все муниципалитеты страны активно участвовать и помочь устроиться 38 тысячам украинских переселенцев в этом году.

Большинство украинцев селятся в таких регионах Норвегии, как Викен и Вестланн. Но в мегаполисах, таких как Осло, Берген и Ставангер, скорее всего, наибольшая численность прибывших граждан Украины.

Напомним, что украинским беженцам предложили вид на жительство в Новой Зеландии. Власти отменили требование сдавать тесты по английскому или иметь в наличии определенную сумму денег. Более того, для иммиграции в Новую Зеландию из Украины теперь не нужен "спонсор", который бы гарантированно предоставил жилье.

Также сообщалось, что Польша приостанавливают выплаты пособий для тысяч переселенцев из Украины, если они выезжают за пределы страны.