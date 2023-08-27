Кладбище с "вагнеровцами" сожгли под Иркутском, — соцсети (видео)

На территории кладбища сплошное пепелище. На видео можно увидеть значительные разрушения могил российских наемников.

В России снова поиздевались над кладбищем, где похоронены оккупанты из так называемой ЧВК "Вагнер". Видео опубликовали в Telegram.

Можно увидеть, что были разрушены могилы российских наемников. На территории кладбища сплошное пепелище.

Пока комментариев со стороны представителей правоохранительных структур не было. Местные власти также не отреагировали на происшествие.

Такие случаи в РФ фиксируют уже не впервые. В селе Николаевка Самарской области снесли могилы наемников. По информации журналистов, аллея, где были похоронены "вагнеровцы", станет ровной территорией. Ее зальют в бетон, а на месте каждой могилы якобы появится черная пирамида.

Падение самолета в Тверской области: гибель Пригожина

В Бологовском районе Тверской области РФ 23 августа упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. По данным Grey Zone, его сбила российская ПВО. Все 10 человек, которые находились на борту, погибли.

В Пентагоне также прокомментировали эту информацию. По их информации, Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области Российской Федерации. Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что не будет разглашать подробности сбора информации о происшествии.

Напомним, в России сформировались 4 версии о том, почему упал самолет с лидером российских наемников. В Тверской области разбился самолет, пассажирами которого были основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Фокус собрал разные версии, по которым падение авиасудна могли вызвать российская ПВО, Украина или даже ящик с дорогим вином.