В РФ губернатор вручил мэру Перми кувалду, чтобы тот "выбивал дурь" из голов чиновников (видео)

В своем приветственном слове губернатор заявил, что кувалда может использоваться также для фитнеса и пожелал мэру, чтобы тот ловко ею орудовал.

В России состоялась инаугурация новоизбранного мэра Перми Эдуарда Соснина. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время торжеств презентовал ему "оригинальный" подарок — кувалду. Об этом пишет российское издание 59.RU.

"Я долго думал, что вам подарить, и придумал. Попросил заводчан из Мотовилихи создать это оружие. Это — символ непоколебимости характера уральского. Ну и, конечно же, кроме фитнеса этот молот можно использовать, чтобы дурь чиновничью из головы выбивать. Я хотел бы, чтобы вы этим молотом орудовали аккуратно, чтобы молот помогал ковать будущее Перми и Пермского края", — сказал он.

Губернатор вручает свой "оригинальный" подарок.

По словам Махонина, молот весит около 16-18 килограммов, а на его рукоятку нанесен герб Перми, и надписи "Пермский молот" и "Мотовилиха".

К кувалде губернатор приложил иллюстрированную книгу об истории Перми.

Напомним, что осужденного из России Виктора Севальнева, который командовал 7-й мотострелковой ротой "народной милиции ЛНР", вероятно, казнили ударом кувалдой по голове. В Минобороны сообщили о его гибели его жене. Причиной смерти назвали осколочные ранения и мощный удар по голове.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года российские Telegram-каналыраспространили видео казни экс-наемника ЧВК "Вагнер", который попал в плен к ВСУ и попал под обмен. Его убили ударом кувалды по голове.