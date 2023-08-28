Обращение Папы к россиянам вызвало скандал: Понтифик тиражирует имперские идеи, — МИД

В МИД Украины осудили обращение Понтифика к российской молодежи, в котором он посоветовал брать пример с Петра I и Екатерины II. Посольство Папы в Украине не подтвердило сказанных слов.

В Министерстве иностранных дел Украины с сожалением отозвались на заявление Папы Римского Франциска, который обратился к россиянам. По словам представителя украинского МИД Олега Николенко, Понтифик распространяет российские великодержавные идеи, которые для Кремля служат оправданием убийства украинцев. Об этом Николенко написал на своей странице в Facebook.

Он привел цитату Папы, которая вызвала критику в министерстве.

Франциск в своем обращении перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге упомянул о российском наследии.

Он посоветовал россиянам не забывать о своем прошлом, назвал их потомками великой России — России святых, правителей, великого Петра I, Екатерины II, империи с высоким образованием, культурой и человечностью.

"Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам, спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими", — так сказал глава католической церкви.

Вместе с тем в опубликованном тексте обращения на Vatican News (информационном ресурсе Святого Престола) эта цитата отсутствует. Но в сети размещен фрагмент видеообращения Папы с такой цитатой.

По словам Николенко, посредством империалистической пропаганды — отсылками к империи, спасению "великой Матушки России" и прочими скрепами — Кремль оправдывает убийства тысяч жителей Украины и уничтожение сотен украинских населенных пунктов.

Посольство Святого Престола в Украине опровергло слова Папы о России

Апостольская Нунциатура в Украине обратила внимание на дискуссии по поводу сказанного Понтификом в обращении к россиянам и выступила с опровержением. В некоторых интерпретациях, Франциск якобы призвал россиян брать пример с некоторых российских правителей и деятелей культуры прошлого, говорится в публикации.

"Папское Представительство решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям, — говорится в сообщении. — Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма во всех народах и ситуациях".

Обращение Папы к россиянам: в УГКЦ ждут разъяснений

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что ждет от Папы Римского Франциска разъяснений после того, как он озвучил великодержавные российские идеи в обращении к российской молодежи. Заявление Святослава размещено на сайте УГКЦ.

В публикации выражается надежда на то, что Папа Римский произнес свои слова спонтанно и не в поддержку империалистических амбиций РФ. Заявление, в котором упоминалось о Екатерине, Петре и т.д. Блаженнейший Святослав назвал худшим примером империализма и крайнего российского национализма.

Религиозный деятель уточнил, что на фоне агрессии РФ в отношении Украины подобные слова, вместо осуждения, вдохновляют неоколониальные амбиции агрессора.

Ранее сообщалось, что Папа Римский обратился к "наследникам великой России".

Напомним, что в прошлом году Папа Римский беседовал с Патриархом РПЦ Кириллом и посоветовал не становиться "алтарным мальчиком Путина". По его словам, Кирилл 20 минут излагал свое видение событий в Украине, в ответ Франциск сказал, что ничего в этом не понимает.