"Не призывал к империалистическим идеям": в Ватикане объяснили слова Папы об РФ

В Папском Представительстве заявили, что Папа Римский Франциск является противником и критиком любой формы империализма или колониализма.

Коммуникат Апостольской Нунциатуры в Украине прокомментировал речь Папы Римского Франциска на Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Папского Представительства 28 августа.

В публикации говорится, после выступления Римского Понтифика в украинском и международном информационном пространстве возникли дискуссии касательно смысла отдельных высказываний.

Речь идет об интерпретациях, согласно которым Папа Римский якобы призвал россиян брать пример с исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими взглядами и действиями, в том числе направленными против Украины.

Папское Представительство указало на ложность подобной интерпретации.

"Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям. Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма во всех народах и ситуациях", — заявили в ведомстве.

Что сказал Папа Римский

Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск выступил перед российской молодежью и призвал ее не забывать о "великом наследии" России.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности", — сказал Понтифик.

Папа также пожелал россиянам быть "ремесленниками мира" среди "различных проявлений поляризации" в мире.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины с сожалением высказались о заявлении Папы Римского Франциска.

По словам представителя МИД Олега Николенко, Понтифик распространяет российские великодержавные идеи, которые для Кремля служат оправданием убийства украинцев.