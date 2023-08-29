"Не призывал к империалистическим идеям": в Ватикане объяснили слова Папы об РФ
В Папском Представительстве заявили, что Папа Римский Франциск является противником и критиком любой формы империализма или колониализма.
Коммуникат Апостольской Нунциатуры в Украине прокомментировал речь Папы Римского Франциска на Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Папского Представительства 28 августа.
В публикации говорится, после выступления Римского Понтифика в украинском и международном информационном пространстве возникли дискуссии касательно смысла отдельных высказываний.
Речь идет об интерпретациях, согласно которым Папа Римский якобы призвал россиян брать пример с исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими взглядами и действиями, в том числе направленными против Украины.
Папское Представительство указало на ложность подобной интерпретации.
"Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям. Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма во всех народах и ситуациях", — заявили в ведомстве.
Что сказал Папа Римский
Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск выступил перед российской молодежью и призвал ее не забывать о "великом наследии" России.
"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности", — сказал Понтифик.
Папа также пожелал россиянам быть "ремесленниками мира" среди "различных проявлений поляризации" в мире.
Реакция Украины
В Министерстве иностранных дел Украины с сожалением высказались о заявлении Папы Римского Франциска.
По словам представителя МИД Олега Николенко, Понтифик распространяет российские великодержавные идеи, которые для Кремля служат оправданием убийства украинцев.