Замена Голливуду: россиянам будут показывать китайское кино в кинотеатрах

По данным журналистов, лишившись голливудского контента, российские кинотеатры пережили обвал сборов на 56–70%, и половина из них оказалась на грани закрытия.

Вместо привозных западных фильмов, которые могут попадать в Россию только в нелегальной копии, кинотеатры РФ предоставят зрителям киноленты, созданные в Китае и различных африканских странах. Об этом заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова, передает российское издание Moscow Times.

По ее словам, "большой интерес" к китайской кинопродукции испытывают российские граждане.

"Качество китайского кинематографа очень сильно выросло за последние несколько лет. Настолько высоки технологии производства, настолько хороша игра актеров и сами съемки", — отметила Наумова.

Она добавила, что опросы зрителей, которые проводит Роскино, показывают интерес к фильмам и других "дружественных" России стран. Например, есть "большой запрос на современный кинематограф Африки".

В предыдущем году, из-за отсутствия голливудских фильмов, российские кинотеатры столкнулись с резким спадом доходов на уровне 56–70%. Половина из них оказалась на грани закрытия из-за общего убытка в отрасли, превысившего 4 миллиарда рублей.

Попытки заполнить расписание кинопоказов пропагандисткими фильмами о войне закончились неудачно. Так, например фильм "Свидетель", описывающий вторжение в Украину с позиций российской пропаганды, собрал менее 7 млн рублей за первые четыре дня проката при бюджете в 200 млн рублей. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), среднее число зрителей на сеансе составило всего четыре человека, а для устойчивого проката требуется не менее 17–20.

Напомним, американские киногиганты Sony и Warner Bros. и Walt Disney заявили о том, что не будут поставлять новинки кино в РФ.

Объединенная российская сеть "Формула Кино" и "Синема Парк" планировали запустить так называемый "кинопродукт". Так должны были обозначать сеансы, во время которых зрители смогли бы посмотреть российский фильм, дополненный "зарубежными видеоматериалами" — то есть голливудским фильмом. Но от этой практики, в итоге, решили отказаться.