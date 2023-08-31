Отвезли в больницу: танцы неадекватной российской туристки напугали людей на Бали, — СМИ

По данным местного издания, туристка устроила танцы в магазине без видимой причины. Полицейским пришлось задержать ее.

На острове Бали в Индонезии российская туристка устроила истерику в одном из магазинов и была задержана полицией. Об этом сообщает местное издание Nusa Bali.

Инцидент произошел в популярном у российских туристов районе Унгасан. По словам очевидцев, женщина начала "бесчинствовать и танцевать без видимой причины". Испуганные люди вызвали полицию.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 24-летнюю россиянку в магазине. После уговоров женщина вышла из магазина, но вскоре снова начала вести себя неадекватно.

Полицейские попытались надеть на нее наручники, но она оказала сопротивление. Женщина начала вырываться и бросаться на окружающих.

В итоге полицейские забрали женщину в больницу. Медики не исключают, что у нее были проблемы с психикой.

После обследования в клинике россиянка будет привлечена к ответственности за нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что за свое лечение на острове Бали в Индонезии австралиец заплатил 370 тысяч долларов, поскольку не прочитал один пункт мелким шрифтом.

Также напомним, в августе украинская группа Quest Pistols рассказала о своем выступлении на Бали, где якобы присутствовали россияне.