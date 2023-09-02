Масштабный пожар под Петербургом: в РФ загорелось здание хладокомбината (видео)

По данным росСМИ, пожар вспыхнул на площади 1400 кв. метров производственного здания, где хранились пищевые продукты. В результате возгорания образовался огромный столб черного дыма.

На территории предприятия в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. Как сообщили 2 сентября российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ загорелось двухэтажное производственное здание хладокомбината, площадь возгорания достигла 1400 кв. метра.

Журналисты уточнили, что пожар вспыхнул в поселке Металлострой под северной столицей РФ, после чего ему был присвоен второй ранг опасности. На опубликованном видео можно заметить огромный столб густого дыма, поднимающемся над городом. Причина такого сильного задымления в том, что загорелся якобы склад хранения пищевых продуктов.

"К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС : 21 единица техники и 81 человек личного состава, в том числе от МЧС: 16 единиц техники и 68 человек личного состава", — сообщила пресс-служба МЧС.

Позже поступила информация, что пожарным удалось локализовать очаг возгорания. О причинах пожара пока не сообщается.

"Мрачные последствия пожара в Металлострое — двухэтажный склад хранения пищевых продуктов теперь больше похож на декорации фильма-катастрофы", — пишут росСМИ.

Также было отмечено, что из-за сильнейшего задымления Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии взяли пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, после чего их проверят в лабораториях, чтобы выяснить, нет ли опасности для жителей ближайших домов.

Ранее сообщалось, что в Москве недалеко от станции Площадь трех вокзалов Ленинградского вокзала 29 августа начался сильный пожар. По данным росСМИ, загорелось 600 кв. метров складских помещений за Ленинградским вокзалом.