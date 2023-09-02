"Вышла с флагом Украины": Ахеджаковой вменяют дискредитацию армии РФ, она все отрицает (видео)

По словам актрисы, флаг ей вручил "провокатор" в тот момент, когда она собирала цветы от благодарной публики. По ее словам, она приняла его за шарф.

Министерство внутренних дел России начало проверку в отношении актрисы Лии Ахеджаковой по статье о "дискредитации" российской армии. Об этом 2 сентября сообщает российское агентство "ТАСС".

Проверку начали после того, как в сети опубликовали видеозапись, на которой народная артистка России якобы выступает на сцене с украинским флагом.

Видеоролик, содержащий этот момент, начал распространяться в начале августа, с подписью "Непревзойденная Ахеджакова. Бремен, Германия. 27.07.23". Данное выступление прошло 27 июля в Бремене, Германия, в рамках спектакля "Мой внук Вениамин", в котором актриса принимала участие.

Актриса Лия Ахеджакова сообщила изданию "Газета.ру", что флаг Украины, который она держала на сцене в Бремене, был вручен ей "провокатором". Она утверждает, что во время выступления в Бремене, где ей предлагали цветы, один человек передал ей этот флаг. Актриса подчеркнула, что изначально она даже не осознавала, что это флаг, а приняла его за шарфик.

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", — цитирует СМИ Лию Ахеджакову.

Как сообщает "Радио Свобода", инициатором проверки стал глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин. В середине апреля он обратился с требованием признать Лию Ахеджакову "иноагентом" и инициировать уголовное дело о госизмене из-за ее высказываний в интервью, в которых она выразила пожелание победы Украине.

Напомним, 30 марта сообщалось, что Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник" после 46 лет работы. После того, как Лия Ахеджакова выступила против действий России в Украине и осудила военный конфликт, она стала нежелательной артисткой на своей родине, и ей стали отказывать в участии в различных ролях и проектах.