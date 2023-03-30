Отдала 46 лет жизни: актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра из-за войны в Украине

По информации журналистов, решение об увольнении было принято еще в начале марта. Лия Ахеджакова написала заявление по собственному желанию после того, как столкнулась с травлей в родной стране из-за антивоенной позиции.

Related video

Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая выступила против войны в Украине, уволилась из "Современника" после 46 лет работы. Об этом сообщает изадние "Новая газета", ссылаясь на заявление самой актрисы 30 марта.

Женщина приняла для себя решение написать заявление об увольнении из театра "Современник", в котором она играла с 1977 года. Утверждается, что она это сделала якобы по собственному желанию.

Написано заявление было еще 10 марта текущего года и этому предшествовала травля со стороны соотечественников за ее политическую позицию.

После того, как Лия Ахеджакова осудила действия Кремля по отношению к Украине и осудила войну, она стала нежелательной артисткой на родине и ее начали лишать всех ролей.

При этом, со своей актерской деятельностью она заканчивать не планирует. Не так давно у Лии Ахеджаковой состоялся спектакль под названием "Мой внук Вениамин", который запрещен на территории РФ. Прошло выступление на Кипре. Из самой России она уезжать навсегда не планирует.

Позиция Лии Ахеджаковой: что известно

Российская актриса поддерживает Украину начиная с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крымский полуостров и часть Донбасса. После 24 февраля прошлого года она периодически проживает в Израиле и изредка возвращается на родину.

После ее публичных высказываний на нее обрушилась критика и ее спектакли начали отменять, что, по всей видимости, и привело к увольнению.

"Новое руководство "Современника" исключило из репертуара все спектакли с ее участием, а региональные власти (в частности Санкт-Петербурга) принялись запрещать выступления Лии Ахеджаковой. Фактически на родине ее лишили права на профессию", — пишут росСМИ.

Напомним, 19 января Лия Ахеджакова с мужем внезапно появилась на похоронах Инны Чуриковой в Москве. Прилетела актриса из Израиля, где проживает время от времени.