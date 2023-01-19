Лия Ахеджакова с мужем внезапно появилась на похоронах Инны Чуриковой

Актриса с 2014 года поддерживает Украину, а сейчас живет в Израиле, изредка приезжая в РФ.

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На днях в московском храме Христа Спасителя прошло прощание с известной артисткой Инной Чуриковой. Попрощаться с ней пришли родные, коллеги и поклонники. Особенно коллеги. Так, из Израиля прилетела звезда "Служебного романа" Лия Ахеджакова со своим "тайным" супругом. Об этом пишет Popcornnews.

В определенный момент похороны знаменитостей в РФ становятся именно тем событием, на котором можно увидеть тех, кто уже успел покинуть Россию и явно не собирается туда возвращаться.

[ + – ] Лия Ахеджакова и ее муж Владимир Персиянов на похоронах Инны Чуриковой Фото: РИА Новости

Папарацци сфотографировали на прощании известную артистку Лию Ахеджакову. С 2014 года она поддерживает Украину. А с началом войны в Украине живет в Израиле, иногда приезжая в Россию на спектакли.

[ + – ] Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и Андрей Белый в Израиле Фото: Соцсети

И хоть театральные поставки с ее участием неизменно собирают аншлаг, недоброжелатели уже пытались сорвать их. Так, летом, во время ее игры на сцене один из зрителей распылил перцовый баллончик, хотя сам он это отрицает. Сотрудники театра "Современник" были вынуждены прервать представление.

На похоронах Инны Чуриковой, подруги и коллеги, 84-летняя Лия Ахеджакова появилась в компании своего супруга, фотографа Владимира Персиянова. В СМИ его ранее называли "тайным мужем". Актриса не афишировала свои с ним отношения, не желая сплетен. Пара поженилась, когда актрисе было 63 года. Персиянов младше ее на 20 лет. Паре пророчили скорое расставание, но прогнозы недоброжелателей не оправдались.

[ + – ] Лия Ахеджакова с супругом несколько лет назад Фото: Соцсети

Для Ахеджаковой это трейтий брак. Ранее она была замужем замужем за актером Малого театра Валерием Носиком, а потом за художником Борисом Кочейшвили. Детей у актрисы нет.

Напомним, Инна Чурикова скончалась в 79 лет. Рядом с ней был ее супруг, режиссер Глеб Панфилов. Пара прожила в браке 50 лет.