Лія Ахеджакова з чоловіком раптово з'явилася на похороні Інни Чурикової

Акторка з 2014 року підтримує Україну, а зараз живе в Ізраїлі, зрідка приїжджаючи у РФ.

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Днями у московському храмі Христа Спасителя пройшло прощання із відомою артисткою Інною Чуриковою. Попрощатися з нею прийшли рідні, колеги та шанувальники. Особливо колеги. Так, з Ізраїлю прилетіла зірка "Службового роману" Лія Ахеджакова зі своїм "таємним" чоловіком. Про це пише Popcornnews.

У певний момент похорон знаменитостей у РФ стає саме тією подією, на якій можна побачити тих, хто вже встиг залишити Росію і явно не збирається туди повертатися.

[ + – ] Лія Ахеджакова та її чоловік Володимир Персіянов на похороні Інни Чурикової Фото: РИА Новости

Папараці сфотографували на прощанні відому артистку Лію Ахеджакову. Із 2014 року вона підтримує Україну. А з початком війни в Україні мешкає в Ізраїлі, іноді приїжджаючи до Росії на вистави.

[ + – ] Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич та Андрій Білий в Ізраїлі Фото: Соцмережi

І хоч театральні постачання за її участю незмінно збирають аншлаг, недоброзичливці вже намагалися зірвати їх. Так, влітку, під час її гри на сцені, один із глядачів розпорошив перцевий балончик, хоча сам він це заперечує. Співробітники театру "Современник" були змушені перервати виставу.

На похороні Інни Чурикової, подруги та колеги, 84-річна Лія Ахеджакова з'явилася в компанії свого чоловіка, фотографа Володимира Персіянова. У ЗМІ його раніше називали "таємним чоловіком". Акторка не афішувала свої з ним стосунки, не бажаючи пліток. Пара одружилася, коли їй було 63 роки. Персіянов молодший за неї на 20 років. Парі пророкували швидке розставання, але прогнози недоброзичливців не справдилися.

[ + – ] Лія Ахеджакова з чоловіком кілька років тому Фото: Соцмережi

Для Ахеджакової це третій шлюб. Раніше вона була одружена з актором Малого театру Валерієм Носиком, а потім за художником Борисом Кочейшвілі. Дітей вона не має.

Нагадаємо, Інна Чурікова померла у 79 років. Поруч із нею був її чоловік, режисер Гліб Панфілов. Пара прожила у шлюбі 50 років.